Oficialismo, oposición y bancos acusan a Milei de fogonear la suba del dólar “blue”

Una semana y media de las elecciones generales, Javier Milei logró de nuevo quedar en el centro de la escena. Sus declaraciones contra el peso fueron repudiadas por el oficialismo y por las candidatas presidenciales opositoras, Patricia Bullrich y Myriam Bregman. Entidades bancarias y sindicalistas del sector también cargaron contra el candidato de La Libertad Avanza.

Las críticas se sucedieron en otra jornada en la que voló la cotización del dólar blue, superando la barrera de los mil pesos. El dólar paralelo subió más de 200 pesos en menos de una semana.

En ese marco de volatilidad y corrida cambiaria, Milei calificó de “excremento” a la moneda nacional. Ante la pregunta periodística sobre si era conveniente renovar los plazos fijos bancarios respondió con un contundente: “Jamás en pesos, jamás en pesos”, repitió. Días antes había reconocido que la brusca depreciación del peso favorecía una eventual dolarización de la economía.

Además de Milei, el candidato de LLA a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra, se manifestó sobre la suba del “blue”. “Hoy más que nunca: no ahorres en pesos. Cuida tu dinero, te costó mucho ganarlo”, escribió en las redes sociales.

“Los candidatos que aspiran a gobernar la cosa pública tienen que mostrar responsabilidad en sus campañas y declaraciones públicas”, replicaron desde un comunicado conjunto, cuatro entidades que reúnen a todos los bancos del país. Exhortaron a evitar “hacer declaraciones infundadas que generen incertidumbre en la gente y volatilidad sobre las variables financieras” y sostuvieron que “recomendar no renovar los depósitos no hace otra cosa que generar preocupación en un sector de la población”.

Las asociaciones de Bancos Argentinos (Adeba), de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra), de la Banca Especializada (ABE) y de Bancos Argentinos (ABA), sin mencionar a Milei, reclamaron “responsabilidad, profesionalismo y vocación de servicio”.

Las entidades bancarias insistieron en que pese a que “ya nadie discute la fortaleza del sistema financiero -con altísimos niveles de capital y liquidez-, declaraciones como las referidas generan, innecesariamente, incertidumbre y angustia a mucha gente”.

La Asociación Bancaria cargó duro contra el candidato libertario. “No al terrorismo electoral. Los dichos por parte de Javier Milei sobre el sistema financiero tienen una clara intencionalidad de: generar zozobras en la sociedad y una crisis en el sistema financiero”, denunció el sindicato que conduce el también diputado nacional de UP, Sergio Palazzo.

“No al terrorismo económico”, se tituló el comunicado que emitió la CTA.

En la reunión con la poderosa Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Sergio Massa prometió “meter en cana a los que juegan con el ahorro de la gente aunque me cueste la elección”, advertencia dirigida a los agentes cambiarios que especulan con la corrida cambiaria. Su compañero de fórmula en Unión por la Patria, Agustín Rossi, aludió directamente a Milei, al que calificó de “canalla”.

“Es de un grado de irresponsabilidad enorme. No creo que sea un loquito suelto, no da puntada sin hilo. Lo que ve es una situación complicada electoral y cree que un escenario de incertidumbre es más favorable para un candidato como él. Es un canalla de candidato a presidente, no le preocupa absolutamente nada, ni Argentina, ni los argentinos”, dijo Rossi a Radio Delta.

Patricia Bullrich no quedó afuera de la controversia. La candidata a presidente por Juntos por el Cambio cargó contra Milei, pero también contra Unión por la Patria. “Entre el pirómano de Massa, que nos está llevando a la hiperinflación y la irresponsabilidad de Milei, que fomenta la corrida cambiaria, están los argentinos angustiados por el presente y el futuro”, dijo Bullrich. El domingo pasado, en el segundo debate presidencial, la exministra de Seguridad de Macri también procuró contrastar políticamente con Massa y Milei, en la carrera por acceder a una eventual segunda vuelta.

“En Juntos por el Cambio tenemos el plan, los especialistas, la voluntad y el poder político para ordenar la economía y el país. #EsAhora. Y es para siempre”, publicó Bullrich en las redes sociales, apelando a su slogan de campaña.

“La frutilla de la torta de todo esto es el candidato diciendo ‘qué lindo, cuánto más alto el dólar, mejor’, a lo que inmediatamente, mi opinión fue ‘guarda que estás haciendo mierda el salario’”, advirtió Carlos Melconián, el hombre elegido por Bullrich como su eventual ministro de Economía.

Milei también fue criticado por la candidata a presidenta del Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad, Myriam Bregman. La diputada nacional acusó al candidato libertario de jugar “para los intereses más concentrados de la economía”. Dijo que Milei promueve una devaluación.

“La dolarización requiere primero de una megadevaluación del peso; él sigue en su línea, diciendo lo que debería suceder para avanzar luego hacia una dolarización”, argumentó Bregman.

Para el economista Emmanuel Alvarez Agis, “no son inocentes” las declaraciones de Milei.

“No son declaraciones inocentes ya que Milei argumentó que tenía comprometido con una serie de bancos US$ 30.000 millones para poder dolarizar al dólar de mercado y cuando lo dijo, valía $ 250″, recordó Álvarez Agis en charla con El Destape Radio.

“Como no tiene esos US$ 30.000 millones, está intentando llevar el dólar al nivel en el cual podés dolarizar porque básicamente pulverizás el ingreso en dólares de la gente”, explicó el economista.

“Entonces, la persona que creyó que tenía sentido dolarizar, porque él al valor del dólar libre cobraba US$ 600 por mes, hoy se está dando cuenta de que la dolarización apunta a US$ 300 por mes, y, si dejamos que esto avance, vamos a llegar a US$ 100 por mes”, completó el exviceministro de Economía en la segunda presidencia de Cristina Kirchner.

“El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”, dijo ayer Milei sobre qué hacer con los depósitos a plazo fijo.