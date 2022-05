Estudiantes venció 1 a 0 a Nacional de Uruguay como local por la Copa Libertadores. El partido correspondió a la fecha 4 del grupo C. Pero en las tribunas pudo haber ocurrido una tragedia.

Transitaba la primera mitad cuando pudo suceder lo peor. Los hinchas del Bolso estaban ubicados en un codo del estadio. Entre medio de la tribuna popular local y la platea. Solo los dividía una red de contención.

Estudiantes venció por 1 a 0 a Nacional por Copa Libertadores. Foto: @PasionFortinera

Dicho elemento reductivo no fue suficiente para evitar la barbaridad. Los simpatizantes uruguayos comenzaron arrojar bengalas hacia la popular local. Una logró sortear la red y cayó en la tribuna donde se ubica la barra del Pincha. El hecho pudo llegar a mayores de no ser porque cuando los hinchas argentinos se la devolvieron, la bengala no pasó la contención.

El video de lo que pudo ser una tragedia