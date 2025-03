A casi un mes de su muerte, el papá de Kim fue a un partido de Estudiantes en La Plata

Este sábado, en la décima jornada del Torneo Apertura 2025, Estudiantes de La Plata empató 1-1 ante Newell’s Old Boys en el Estadio Jorge Luis Hirschi. Sin embargo, el resultado del partido quedó en segundo plano ante un emotivo homenaje: antes del inicio, el equipo local sostuvo un cartel que decía “Todos somos Kim”, con la imagen de la niña de siete años asesinada durante un robo en La Plata.

El homenaje que Estudiantes de La Plata hizo para Kim.

Un homenaje desde la tribuna

En la tribuna popular, el padre de Kim, Marcos Gómez, junto a su familia, vivió un momento cargado de emoción. Este domingo, Gómez compartió imágenes del homenaje y expresó su gratitud hacia el club. “Gracias por el apoyo y la empatía a la gente de Estudiantes”, escribió en redes sociales, junto con una foto de una bandera con la inscripción “Kim no se olvida”, firmada por Los Leales, la barra del equipo.

La familia de Kim se mostró unida en el estadio, con remeras con el rostro de la niña y su constante pedido de justicia. En una de las imágenes compartidas, se ve a Ciro, hermano de Kim, sentado en el sector donde se realizan las conferencias de prensa después de los partidos. “Verte así feliz me hizo ser feliz a mí un buen rato”, escribió Marcos Gómez, quien agregó: “Hacía muchos días no sonreía como lo hice ayer”.

Las imágenes que subió el papá de Kim en el partido de Estudiantes.

Los papás de Kim tendrán una reunión con el Gobierno Nacional

En paralelo, Marcos Gómez anunció que se reunirá con autoridades del Gobierno nacional tras la decisión de la Justicia del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata, que determinó que el menor de 14 años acusado del crimen de Kim continuará privado de su libertad en un centro cerrado.

Caso Kim Gómez. El papá de la nena de 7 años tendría pensado reunirse con el Gobierno Nacional.

“Necesito llenar ese vacío que tengo dentro mío, hacer cosas, sentirme útil, vivo…”. En ese sentido, confirmó que varias figuras del Gobierno se pusieron en contacto con él y que ya está organizando encuentros: “Les quiero contar que me voy a reunir con los que dirigen al país, para que me escuchen, escucharlos, que me den respuestas y ver qué es lo que tenemos que cambiar”.

Gómez se mostró esperanzado y mencionó que presentará sus propuestas en busca de cambios. “Espero que estén a la altura y me dejen ayudar y unir todo este desastre”, sostuvo, recordando que días atrás pidió que lo utilicen como bandera para exigir medidas y modificar leyes. Si bien no dio detalles sobre con quiénes se reunirá, se espera que el encuentro tenga lugar en los próximos días.