El nombre de Michael Schumacher ha sido noticia en las últimas semanas debido a su primera aparición en público a 11 años de su accidente en los Alpes. Según trascendió, el ex piloto estuvo presente en el casamiento de su hija Gina y, a pesar de que no han circulado fotos, la información sacudió al mundo entero debido a la gran expectativa que hay sobre su estado de salud.

Sin embargo, esta no es la única repercusión alrededor de la familia Schumacher que llamó la atención en el último tiempo. Con el debut de Franco Colapinto en Fórmula 1 surgió una polémica vinculada al apellido del prestigioso ex piloto que sufrió un terrible accidente mientras practicaba esquí y, desde entonces, no se lo ha vuelto a ver. Ralf Schumacher, el hermano de Michael, apuntó contra el argentino por su ascenso al equipo de Williams y desató la polémica.

Quién es Ralf, el hermano de Michael Schumacher que sorprendió al anunciar que es gay y criticó a Franco Colapinto

Al igual que su hermano, Ralf Schumacher también fue piloto de Fórmula 1. Si bien no llegó a ser tan exitoso como Michael, corrió desde 1997 hasta 2007 para los equipos Jordan, Williams y Toyota, y logró un total de 6 victorias y 27 podios.

Pero además de su faceta profesional, Ralf Schumacher también ha sido noticia por diferentes motivos relacionados a su vida personal. Principalmente, el hermano de Michael sorprendió al mundo entero cuando anunció públicamente que es gay.

En julio de 2024, y a través de sus redes sociales, el expiloto presentó a su novio con un sentido mensaje. “Lo más hermoso de la vida es cuando tienes a tu lado a la pareja adecuada con quien puedes compartirlo todo”, escribió Ralf Schumacher en el texto que acompaña una foto en la que aparece de espaldas junto a su pareja, Etienne, abrazados mientras miran el mar.

Esta confesión sacudió al mundo de la Fórmula 1 ya que se trata de la primera pareja del mismo sexo que presentó el hermano de Michael Schumacher. En el pasado, Ralf tuvo un largo matrimonio con la ex modelo Cora Brinkmann, con quien tiene un hijo, David, de 22 años.

Recientemente, trascendió una interna familiar que causó conmoción. El propio David hizo un fuerte descargo contra su madre y defendió a su padre. “Cuando mis padres se divorciaron en 2015, mi madre me amenazó con que si no vivía con ella destruiría el sueño de mi vida, es decir, mi sueño de ser piloto de carreras se destruiría porque, debido a la custodia de ambos padres, ya no firmaría los documentos necesarios”, confesó en un poste a través de su cuenta de Instagram que decidió eliminar horas más tarde.

Sin embargo, la prensa logró capturar el mensaje completo con las llamativas declaraciones de David Schumacher. “Hubo un incidente en el que ella quería separarme de mi propio padre en contra de mi voluntad y se salió tanto de control que tuvimos que llamar a la policía porque ella golpeó a mi padre sin parar”, sostuvo.

“Su comportamiento en este momento es una absoluta vergüenza: ¡mis padres están divorciados desde hace 9 años! Por favor, déjanos en paz y déjanos vivir nuestras vidas. ¡Te dejaremos en paz también!”, sentenció David Schumacher poniéndole un ultimátum a su mamá.

Por qué Ralf Schumacher apuntó contra Franco Colapinto

El primero en cuestionar la decisión de Williams de sumar a Franco Colapinto al equipo fue Ralf Schumacher ya que el otro nombre que circulaba como posible candidato era el de su sobrino, Mick, hijo de Michael.

Por su parte, Vowles justificó la incorporación del argentino fue directo. “Williams siempre ha invertido en las nuevas generaciones de pilotos y en la juventud y de lo que he estado hablando en todo momento es de la inversión en el futuro de Williams. Cuando inviertes esa cantidad de dinero en la academia, tienes que poner tus acciones donde están tus palabras”, dijo el jefe de la franquicia frente a la agencia Reuters.

Luego, explicó por qué no optó por el sucesor de Schumacher. “Mick es un piloto competente, que sé que tuvo su tiempo. Así que la decisión era si poníamos a Mick en el coche o invertíamos en un individuo que es parte de nuestra academia, que ha hecho cientos o miles de vueltas en nuestro simulador, que ha conducido el coche, y en los datos podemos ver cómo está rindiendo, dando pasos significativos”, expresó sobre la elección de Franco Colapinto.

“Creo que ambos entrarían en la categoría de buenos y no especiales. Creo que tenemos que ser claros sobre esto. Mick no es especial, sólo sería bueno. Creo que llegaría con mucha más experiencia que Franco”, cerró el jefe de Williams. lo cual no cayó nada bien en la familia Schumacher, especialmente Ralf, quien no se quedó callado y dijo que “era un absurdo”.

Ralf Schumacher criticó a Williams por elegir a Colapinto

La crítica de Ralf Schumacher hacia el piloto argentino se centró en la falta de experiencia. “El riesgo para el equipo y el piloto es mucho mayor que si hubieran optado por alguien con experiencia como Mick”, argumentó el hermano de Michael, subrayando la trayectoria de su sobrino en categorías inferiores y su breve paso por la Fórmula 1.