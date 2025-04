Preocupación en el mundo River por lo que se supo de Marcelo Gallardo

River está peleando los primeros puestos del Torneo Apertura y todavía no perdió en las dos primeras fechas de la Copa Libertadores, pero sus hinchas exigen mejor nivel futbolístico. Esto se debe al gran plantel que tiene y a la inversión que se hizo durante el mercado de pases. Sin embargo, a la hora de buscar responsables, los fanáticos reparten las culpas: Marcelo Gallardo o los jugadores.

Qué le pasa a Marcelo Gallardo

Es indudable todo lo que consiguió el Muñeco como entrenador del club y por eso, sus hinchas estarán agradecidos de por vida. A pesar de eso, muchos no están contentos con la situación del equipo y el entrenador no zafa de las culpas.

En las últimas horas, el periodista Pablo Carrozza dio a conocer que la situación personal del técnico no es buena: “El 99% del periodismo es mamadera de Marcelo Gallardo para no quedar en ridículo en caso de revertir la situación de River. A mí me gusta hablar antes. El DT atraviesa un difícil momento personal, que repercute en lo profesional. Incluso la mayoría de las prácticas las encabeza Matías Biscay”.

Gallardo habló tras el triunfo de River en Perú (River)

Qué dijo Marcelo Gallardo sobre el nivel del equipo

En sus últimas charlas con los medios, destacó el rendimiento del equipo y pidió tiempo porque confía en que seguirán mejorando: “Me iría preocupado si el equipo no hubiese intentado y no hubiese tenido el control del juego y no tuviera situaciones. Viendo el análisis del partido, hubo un equipo que intentó siempre, un rival que se defendió y no pateó al arco. Yo no vi un equipo que jugó mal. Me iría preocupado si no hubiese nada de lo que observé. Hubo control de juego, buenas situaciones del gol con movimiento. Hicimos buenas cosas, pero no convertimos”, explicó en conferencia de prensa luego del empate ante Barcelona de Ecuador.