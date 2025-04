La drástica decisión que tomó Marcelo Gallardo tras el empate de River 1 a 1 frente a Sarmiento en Junín

River no encuentra el camino. En Junín no pudo desplegar su juego y empató 1 a 1 frente a Sarmiento. A lo largo de los 90 minutos el equipo millonario no logró encontrar el camino. No hubo asociación de juego y Franco Armani fue la figura del partido.

Sarmiento vs River. Fecha 12 Torneo Apertura Liga Profesional Argentina. (Fotobaires).

Sarmiento tuvo claras chances de llevarse los 3 puntos, pero la actuación del arquero de River impidió eso. Hubo algunos destellos de buen juego e individualidades por parte del equipo millonario, pero aún está muy lejos de demostrar su juego.

La drástica decisión que tomó Marcelo Gallardo tras el empate 1 a 1 frente a Sarmiento en Junín.

Marcelo Gallardo desde el banco de suplentes se mostró preocupado. Los cambios no mejoraron al equipo y hubo muy poco juego. Pero una decisión drástica llamó la atención de todos y que muestran el momento actual del club de Núñez.

El técnico de River en esta ocasión decidió no hacer declaraciones y se fue sin hablar de la cancha de Sarmiento. Actitud que sorprendió a todos, ya que siempre luego de los partidos brinda la conferencia de prensa.

Sin lugar a dudas, esto refleja el malestar que atraviesa Marcelo Gallardo. Por otro lado, el próximo martes River juega de local por la Copa Libertadores. Recibirá al Barcelona de Guayaquil en el Monumental. Será sin público, ya que la CONMEBOL sancionó a River por el recibimiento ante Atlético Mineiro el año pasado.

El DT de River decidió no hablar luego del empate con Sarmiento. La figura del equipo fue el arquero Franco Armani y esto refleja las debilidades del equipo a la hora de proyectar su juego.

Marcelo Gallardo canceló la conferencia de prensa y se prepara para el próximo compromiso del equipo. El martes en el Monumental, River recibirá a Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores.