Mundial de Qatar 2022: en Polonia, los medios dieron información sobre el cruce entre Messi y Lewandowski

Era un partido decisivo para Argentina, pero no tan así para Polonia que, según se sospechó desde el primer momento, se conformaría con un empate. De hecho, aun perdiendo el encuentro, logró su pase a octavos. Con la presión sobre sus hombros, pero acorde a su habitual y ameno trato, Lionel Messi saludó cordialmente al capitán polaco Robert Lewandowski tras el sorteo. Se sabía que la mirada estaría en este duelo de gigantes.

Al principio, como se mencionó, todo fue cordialidad y respeto. En el partido, todo fue para Messi. Lewandowski quedó completamente anulado: fue el único delantero de Polonia y la pelota no le llegó prácticamente nunca.

Durante los minutos adicionales, ya cuando Argentina ganaba 2 a 0, finalmente los cracks se cruzaron. Se trató de un cruce tenso, pero corriente en cualquier partido.

Messi estaba frente a la pelota y, como se tomó tiempo para jugar, Lewandowski saltó hacia él cometiendo una infracción. Pero, por normal que fuera, la acción no le gustó nada al 10 y no pudo disimularlo. El polaco le pidió disculpas y Messi, simplemente, lo ignoró por completo. Cuando el árbitro decretó el final del encuentro volvieron a cruzarse y hablaron en secreto. Desde ese momento, las especulaciones no pararon de crecer.

Qué dijo Messi sobre el cruce con Lewandowski

Del medio Telemundo Deportes le preguntaron a Messi qué había sucedido con su colega durante el cruce, pero el capitán decidió no darle rienda al “conflicto” y fue categórico: “Se queda en el campo”.

“¿Lewandowski? Me enseñaron que lo que pasa en el campo se queda en el campo. Como en el vestuario. De mí nunca saldrán las cosas que dijimos en privado”, subrayó el 10.

Por su lado, Lewandowski solo se remitió a hablar del pase de su combinado a octavos y de lo que deben corregir en el equipo, considerando que se les viene un duro partido con Francia. En cuanto su pobre actuación en ataque, argumentó que su rol “estaba más enfocado en lo defensivo”.

Qué dijo Lewandowski luego del partido entre Argentina y Polonia

Para el delantero polaco, el resultado con Argentina fue “un fracaso feliz”. “Estamos felices y satisfechos. Llevamos muchos años esperando un ascenso. Se podría decir que es un fracaso feliz”, dijo.

Robert Lewandowski y sus dichos tras el partido contra Argentina. Foto: RONALD WITTEK

“Sabemos que no desarrollamos un gran fútbol. Sabemos los errores que cometimos. Debemos jugar la pelota más adentro, no tener miedo. Esto faltó. Tratamos este partido como una buena preparación para el próximo”, reconoció.

Y de cara al encuentro contra Francia mencionó: “Es un equipo de un nivel similar al de Argentina e incluso superior. Estoy convencido de que si analizamos no solo el juego defensivo, sino sobre todo las acciones con pelota, podemos jugar mucho mejor”.

Qué publicaron los medios polacos sobre el cruce entre Lewandowski y Messi

“Argentina dominó la posesión, y Robert Lewandowski y Lionel Messi se enfrentaron en la prórroga. El capitán de los rojiblancos quiso pedir disculpas, pero la reacción del argentino fue inesperada. Lewandowski inmediatamente quiso disculparse, pero... Messi ni siquiera lo miró. No hay mala sangre entre los jugadores. Ambos se lo explicaron tras el pitido final del árbitro”, publicó el medio polaco SpotoweFacty.

Messi saluda tras el triunfo argentino ante Polonia. Foto: LAURENT GILLIERON

Por otra parte, en TVP Sport dijeron: “Se suponía que sería una nueva entrega de Star Wars, pero el sable de luz solo fue para un gigante. Leo Messi siempre estuvo en el juego. El argentino regularmente creaba presión, pasaba el balón o tomaba tiros él mismo. ¿Robert Lewandowski? Estaba en el campo, lo intentó, pero no pudo hacer nada. Si se suponía que iba a ser un choque de estrellas, el futbolista sudamericano lo ganó definitivamente”.

En Interia Sport señalaron: “Lionel Messi y Robert Lewandowski se dijeron algunas cosas tras el partido entre Polonia y Argentina. Los periodistas intentaron sacarle al líder de la ‘Albicelestes’ lo que realmente estaba pasando en esta charla entre los dos líderes de la selección, pero el asunto aún luce misterioso”.

Cuál es el antecedente del “enfrentamiento” entre Messi y Lewandowski

El foco puesto en las estas dos grandes estrellas del fútbol actual surge de un viejo cruce de comentarios que dio vuelta al mundo en el marco del séptimo Balón de Oro que recibió Messi. En aquella oportunidad, al momento de su discurso, el rosarino dijo, con total sinceridad, que Lewandowski “merecía tener uno en su casa”.

Lionel Messi durante la premiación del Balón de Oro 2021. Foto: Yoan Valat

Sin embargo, más tarde el polaco tomó las palabras de Messi para reclamarle que no haya votado por él para The Best. “Pidió un Balón de Oro para mí, pero no me votó para el The Best”, dijo en aquel entonces. Luego, como una broma del destino, Lewandowski fue contratado por el Barcelona, tras la salida de Messi.