Mundial de Qatar: Robert Lewandowski protagonizó un tenso cruce con un periodista argentino cuando le preguntó sobre Messi

El Mundial de Qatar 2022 ya se vive en toda su intensidad, con las 32 selecciones participantes instaladas en las inmediaciones o en el país que organiza el evento y, por supuesto, con los entrenamientos y las conferencias de prensa de los protagonistas.

A Robert Lewandowski le recordaron el "cruce" que habría tenido con Messi en 2021.

Y en una de esas manifestaciones con la prensa, el delantero goleador y figura de Polonia, Robert Lewandowski, protagonizó un tenso cruce con un periodista argentino cuando este último le preguntó acerca de Lionel Messi.

El tenso cruce de Lewandowski con la prensa argentina

Primero mostró sorpresa, luego pidió que se le aclarara la pregunta porque no la había entendido, y finalmente retrucó con varios cuestionamientos hacia el periodista: así fue la reacción de Lewandowski cuando el reportero argentino le preguntó si le estrecharía la mano a Messi en el partido que los enfrentará por la tercera fecha de la fase de grupos.

El contexto de la pregunta se enmarcó en las idas y vueltas entre el polaco y La Pulga, en torno a la entrega del Balón de Oro 2021, premio que finalmente coronó a Lionel Messi

Pero Lewandowski negó en todo momento las supuestas críticas que le habría hecho a Messi, y remató: “No tengo nada contra él”.

Quien lo llevó a ese terreno de la consulta fue el enviado de TyC Sports, Lucas Beltramo: “¿Mi relación con Messi? ¿Cuándo dije eso? ¿Dónde? Deben haberlo visto en Instagram. Nunca dije eso de él”, continuó el polaco.

Lewandowski y sus elogios para Messi

Una vez bajada la efervescencia por la pregunta “incómoda” que le hizo el periodista, el delantero de 34 años repartió elogios para con el astro argentino y lo catalogó como una “leyenda” para el Barcelona, su actual equipo.

Y cuando se vean las caras en el Mundial, el próximo 30 de noviembre, aclaró cuál será su actitud con el capitán de la Selección Argentina: “¿Por qué no iba a saludarlo? Entre Messi y yo todo está bien. No tengo nada en contra de él, nunca lo he tenido”.

El cruce se habría originado cuando Messi ganó el Balón de Oro 2021 y declaró que Lewandowski debería haber ganado el mismo premio en 2020, el cual no se entregó por la pandemia de Covid-19. Ante esta situación, el capitán polaco redobló la apuesta: “Pidió uno para mí, pero no me votó para el The Best”, respondió a la revista polaca Pilka Nozna en ese momento.

Robert Lewandowski puso a la Argentina como uno de los candidatos a ganar el Mundial. Foto: Twitter

Lejos del tema, y tratando de esquivarlo, Lewandowski dio su pronóstico de candidatos a levantar la Copa del Mundo: “Los equipos más fuertes son Brasil, Argentina, España y Francia. Esos son los favoritos”.