Mundial Qatar 2022: el pálpito de Julián Álvarez y los halagos para Lionel Messi

Julián Álvarez es uno de los 16 jugadores del Manchester City que participarán en el Mundial de Qatar 2022. El cordobés habló previo al debut de la Selección Argentina ante Arabia Saudita y aseguró que intentará ayudar a Lionel Messi para traer una alegría al país.

El exdelantero de River Plate habló con los encargados de prensa del conjunto inglés y aseguró que él llega muy bien a la Copa del Mundo. “Siempre trato de estar enfocado en mí para estar al 100% físicamente”, confesó Álvarez.

Julián Álvarez entrenando y concentrado (AFA)

El joven de 22 años analizó su presente en el equipo inglés y en el conjunto dirigido por Lionel Scaloni donde está teniendo cada vez más participación. “Fui de menos a más y los últimos minutos fueron fruto del trabajo que debo mantener”, señaló.

La Selección Argentina debuta en el Mundial Qatar 2022

El futbolista oriundo de Calchín reconoció que la Selección Argentina atraviesa “un gran momento, con un buen invicto y un equipo sólido”. Pese a esto, reconoció que este tipo de torneos “son muy difíciles porque cualquier detalle te puede dejar fuera”.

Al ser consultado por su arribo al conjunto nacional en la Copa América 2021, expresó: “De a poco conocí al grupo, me fui adaptando y todos me ayudaron”.

La sorpresa de Julián Álvarez al conocer a Lionel Messi

En esa llegada al plantel argentino se encontró con la figura de Messi como líder indiscutido. “Me sorprendió porque desde afuera se lo veía tímido y callado, pero es una gran persona”, reveló Álvarez.

Julián Álvarez convirtió el primer gol para la victoria de la Selección Argentina. Foto: Ole

El centrodelantero no escatimó en elogios para quien considera el mejor jugador del mundo. “Siempre está al 100%, pero cuando no lo está no se nota porque hace cosas magníficas. Es único”, aseveró.

El momento preferido que desea Julián Álvarez

Por último, el jugador fue consultado por la frase del entrenador Pep Guardiola anticipando las posibilidades del conjunto argentino en el Mundial de Qatar, su torneo preferido y su momento favorito en la historia de las citas ecuménicas. Sobre este último punto, dijo, entre risas: “Esperemos que sea el que viene”.

El video de Manchester City con la entrevista a Julián Álvarez