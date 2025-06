Julián Álvarez y Emilia Ferraro son una de las parejas más queridas del ambiente futbolístico. El jugador de la Selección Argentina y la modelo comparten su día a día en Instagram. En esta ocasión, sorprendieron a todos con una noticia muy feliz.

Julián Álvarez y su novia cordobesa Emilia Ferrero.

Julián Álvarez se encuentra disputando el Mundial de Clubes en EEUU con la camiseta del Atlético Madrid. Allí un periodista le hizo una pregunta al jugador: “Vas a ser papá… Si hay festejo mañana… imagino que algo en alusión a eso vas a tener que hacer”. Julián Álvarez se vio sorprendió por la pregunta, ya que hasta ese momento la pareja no había anunciado la noticia y respondió: “Yo no dije nada… Si lo digo es porque ya lo estás diciendo. Sí, voy a ser papá, pero todavía no habíamos anunciado nada. No sé cómo salió por ahí…”

Julián Álvarez palpitó el próximo duelo ante Seattle (Atlético)

Tras la revelación de la noticia por parte del periodista, Julián Álvarez y Emilia Ferraro hicieron un tierno posteo en sus cuentas de Instagram para expresar la felicidad que sienten en este importante momento de sus vidas.

Julián Álvarez y Emilia Ferraro confirmaron que esperan su primer hijo con una tierna imagen

“Foto oficial del nuevo equipo titular: papá, mamá, Tarzán… y el próximo fichaje en camino. ¡Estamos muy felices! Te esperamos con todo el amor del mundo” compartió la pareja con una serie de imágenes en donde comparten el test de embarazo y una fotografía de la primera ecografía.

La publicación causó sensación y recibieron miles de mensajes en donde las felicitaciones fueron protagonistas. La noticia emocionó a todos y el afecto a la pareja no se hizo esperar.

La pareja tiene una relación consolidad. Se conocen desde muy jóvenes y se acompañan en cada momento. La noticia llenó de felicidad a todo su círculo cercano y también a sus fans que le dejaron miles de mensajes felicitándolos por la gran noticia.