Los detalles de la nueva vida de Julián Álvarez en Manchester City

A ya dos meses de la partida del joven delantero de River Plate, Julián Álvarez, a un grande de la Premier League como lo es el Manchester City, el medio oficial del club condujo una entrevista con el flamante refuerzo preguntándole sobre su adaptación a un nuevo país y un nuevo desafío futbolístico.

Guardiola y sus felicitaciones para Julián Álvarez (City)

Los focos de la entrevista fueron principalmente por su relación con el director técnico del equipo, el legendario ‘Pep’ Guardiola, y su alianza en la delantera con la estrella mundial Earling Haaland.

Las declaraciones de Julián Álvarez

De primeras, el jugador de la Selección Argentina se mostró muy agradecido con la hospitalidad de sus compañeros de equipo y empleados del Manchester City, quienes “me han tratado bien”. Sin embargo, no olvidó sus raíces argentinas, llevándose “el mate y los alfajores”, ya que “No sabía con lo que me iba a encontrar”.

La “Araña” resaltó su temprano acercamiento con jugadores como Rodri y Bernando Silva, al ser de los pocos que hablan en español: “Me ayudaron bastante. Me guiaron y me dieron consejos, conocen el club”. Al igual que con el DT español ‘Pep Guardiola’, “En este tiempo me ayudó mucho en la adaptación, me da consejos. Siempre me está corrigiendo algo, y yo siempre estoy a predisposición para lo que desee”.

Julián Álvarez y su primer gol para Manchester City en Premier League. (AP Photo/Dave Thompson)

Con respecto a la fiera competencia por un puesto en el ataque del City, el nacido en Calchín aprovecha la oportunidad para aprender de los mejores en el rubro, “En todos los equipos existe competencia interna, sana. Siempre es bueno competir contra los mejores del mundo, los mejores en tu posición. Se aprende, se crece mucho”.