Lionel Messi reflejó sus emociones a flor de piel con la Selección Argentina tras la conquista de la Copa América. Además, opinó sobre el Mundial de Qatar 2022 y hasta dio su mirada sobre un posible retiro.

//Mirá también: Lionel Messi, íntimo: su dolorosa salida del Barcelona y sus dificultades en PSG

En su rol de capitán, Messi valoró de manera sobresaliente el triunfo que consiguieron en el Maracaná y que valió el primer título de Argentina en los últimos 28 años.

“Fueron cosas muy significativas, el poder ganar con la Selección y el vivirlo con la gente de Argentina. Lo había pensado muchas veces el estar delante de la gente de mi país para mostrar un trofeo. Lo había hecho mucho con el Barcelona pero no lo había podido hacer con mi país, no era fácil. No me quería ir de la Selección sin ganar algo y además estoy más grande y por lo tanto más sensible también”, firmó el rosarino en su entrevista con Sport.

La alegría no entra en su ser. El capitán y el trofeo que tanto soñó; una deuda interna cumplida. (AP)

//Mirá también: Lionel Messi y otra buena actuación en la Selección Argentina: “Cada vez disfrutamos más”

Su compromiso siempre fue ganar. Y en la antesala de un nuevo Mundial, las expectativas están puestas en realizar un buen torneo. “Tengo mucha ilusión en hacer grandes cosas en el Mundial”, anticipó.

“Venimos de ganar la Copa América tras haberla buscado tanto tiempo y después de esto, la ilusión es grande para lo que viene. Estamos bien, pero todavía nos falta para ser uno de los grandes candidatos. No lo somos porque hay selecciones mejores. Estamos por el buen camino, la dinámica es buena y el ambiente también. El ganar ayuda mucho y esto nos va a hacer crecer todavía más”, sumó Messi.

Lionel Messi y su retiro

A sus 34 años, con una vitrina de trofeos más que repleta, las apreciaciones personales de Messi podrían tener otra perspectiva, incluso con su retiro.

Los periodistas del diario Sport le consultaron sobre si piensa en una posible retirada y el rosarino marcó la cancha. “La verdad que no. Tras lo que me pasó, vivo el día a día, año a año. No sé qué pasará en el Mundial o después del Mundial. No lo pienso. Pasará lo que tenga que pasar en ese momento”, dijo.