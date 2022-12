Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar y Kylian Mbappé despidieron a Pelé en redes sociales

El fútbol está de luto. Uno de los mejores jugadores de la historia, Pelé, falleció este jueves a los 82 años, aquejado por un cáncer de colon que le fue detectado en 2021.

"Mundo Deportivo", medio español, ilustró la noticia con una cinta de luto.

“O Rei” estuvo todo el tiempo acompañado por su familia y amigos más cercanos en sus últimos días de vida. Falleció en el Hospital Albert Einstein, en San Pablo.

La despedida de Pelé de los grandes jugadores del mundo

La noticia prontamente se hizo eco en las redes sociales, y fueron varios exponentes del fútbol mundial que quisieron despedir a Pelé con todos los honores.

Lionel Messi fue uno de los primeros en despedirlo con un mensaje en Twitter: “Descansa en paz, @pele”, escribió el capitán argentino, a lo que le sumó varias fotos de él junto con el brasileño.

Messi le dedicó unas palabras a la muerte de Pelé. Foto: Twitter.

Pelé junto a Lionel Messi en la entrega del Balón de Oro 2012. Foto: AP.

Dos reyes del fútbol mundial juntos. Lionel Messi despidió a Pelé. Foto: Instagram Leo Messi

Otro en hacerse eco de la triste noticia fue Cristina Ronaldo, quien publicó un sentido mensaje en Instagram. El crack portugués escribió:

“Mi más sentido pésame para todo Brasil, y en particular para la familia del Sr. Edson Arantes do Nascimento. Un mero ‘adiós al eterno Rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que actualmente embarga a todo el mundo del fútbol. Una inspiración para tantos millones, una referencia de ayer, de hoy, de siempre. El cariño que siempre me mostró fue recíproco en cada momento que compartimos, incluso a la distancia. Nunca será olvidado y su recuerdo vivirá por siempre en cada uno de los amantes del fútbol. Descanse en paz, Rey Pelé”.

Ronaldo sumó una foto en blanco y negro de él junto a Pelé para mostrar sus respetos al ídolo brasileño fallecido.

La foto que subió Cristiano Ronaldo para despedir a Pelé. Foto: @cristiano

Kylian Mbappé, el reciente subcampeón del mundo, también le dedicó unas palabras a “O Rei”: “El rey del fútbol nos ha dejado, pero su legado nunca será olvidado. RIP REY”, comentó el francés, a lo que adjuntó una foto de él con Pelé en Instagram.

Kylian Mbappé y la foto que publicó en Instagram para despedir a Pelé. Foto: @k.mbappe

Por último, Neymar, el actual “10″ de la selección brasileña, le dedicó unas cuantas palabras sentidas a la muerte de Pelé: “Antes de Pelé, el ‘10′ era solo un número. Leí esa frase en algún lugar, en algún momento de mi vida. Pero esa frase, preciosa, está incompleta. Yo diría que antes de Pelé, el fútbol era solo un deporte. Pelé lo cambió todo. Convirtió el fútbol en arte, en entretenimiento. Dio voz a los pobres, a los negros y especialmente: Dio visibilidad a Brasil. ¡El fútbol y Brasil han elevado su estatus gracias al Rey! Se ha ido, pero su magia permanecerá. ¡¡Pelé es ETERNO!!”.