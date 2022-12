Cuatro datos curiosos de Pelé, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol

Edson Arantes Do Nascimento (Pelé) fue el mejor jugador de la historia del fútbol brasileño. A lo largo de su exitosa carrera vistió las camisetas del Santos y del Cosmos de Nueva York. Este jueves, se conoció la triste noticia de su deceso, a los 82 años de edad.

Nacido el 23 de octubre de 1940 en Tres Corazones, un pueblo cerca de San Pablo, O Rei inscribió su nombre en las grandes páginas de la historia del fútbol.

Fue campeón de los Mundiales de Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970, Tiene el récord de ser el jugador que más veces levantó la Copa del Mundo, un logro sin precedentes que lleva muchos años sin ser alcanzado, y mucho menos superado.

Pelé levantó la Copa del Mundo tres veces como jugador.

Pero cuatro hechos a lo largo de su carrera son muy curiosos y hasta poco conocidos por los fanáticos del fútbol y del brasileño.

Jugó como arquero cuatro veces

Enzo Pérez se llevó todos los flashes meses atrás, cuando se vistió de arquero en River contra Independiente Santa Fe, ante la falta de jugadores para ese puesto por casos de covid. Pero Pelé ya lo había hecho.

Sí, O Rei fue arquero del Santos en cuatro partidos en 1959, 1963, 1969 y 1973. La de 1963 fue en la semifinal de la Copa de Brasil ante Gremio, cuando el 10 histórico de Brasil se paró bajo los tres palos en los últimos cinco minutos, luego de que echaran al arquero y el equipo se quedara sin cambios.

Ese día, antes de atajar, había marcado tres goles. Cuenta la leyenda que atajó dos pelotas de gol y gracias a esas intervenciones su equipo alcanzó la final del torneo.

El único en la historia que fue echado y siguió jugando

En 1968 está claro que no había VAR, y no es como ahora que cuando alguien es mal expulsado se puede enmendar el error. Pero en esa época no hubo error, pero sí un insólito partido “amistoso” entre Santos y la Selección de Colombia donde Pelé fue expulsado.

O Rei reclamó que le cobraran un penal y tuvo una fuerte discusión con el árbitro Guillermo Velásquez. Allí, el jugador lo habría insultado y vio la tarjeta roja. Los demás jugadores atacaron al árbitro y lo obligaron a irse, poniendo al línea a dirigir, quien a su vez fue reemplazado por un hincha, que improvisó un banderín usando un pañuelo.

En ese momento, la gente empezó a cantar por Pelé, quien reingresó a la cancha ya sin su verdugo de negro en cancha. “De las 28 personas que trajo el Santos, me pegaron 25. Los únicos que no lo hicieron fueron el médico, un periodista de Folha de São Paulo y Pelé”, contó Velásquez años después.

Le rompió la nariz de un cabezazo a un rival

En la recordada Copa de las Naciones de 1964, donde Argentina salió campeón, el duelo ante Brasil fue por demás violento. Tal es así, que José Agustín Mesiano perseguía a Pelé a todas partes y no lo dejaba hacer su juego.

Harto de la asfixiante marca del argentino, O Rei le pegó un cabezazo en la cara y le fracturó el tabique. “Caí, vi la sangre, me toqué y sentí que tenía corrida la nariz”, relató Mesiano en una nota con Olé. “Después fui al hotel y le pedí disculpas”, reveló años después O Rei.

El 10 de Brasil no fue expulsado, ya que el árbitro no vio la violenta acción.

El cine y la música, sus otras dos caras

Edson Arantes do Nascimento no solo era un gran jugador, sino también un talentoso actor y cantante. Participó en al menos 10 películas y una telenovela, de acuerdo al sitio especializado Movie Data Base.

“Escape a la victoria”, de 1981, fue su film más conocido en donde compartió créditos con Sylvester Stallone y Michael Caine. También apareció en A Minor Miracle, Solidão, Uma Linda História de Amor, “Pedro Mico” y en el filme histórico A Marcha, de 1972.

Como cantante, tuvo sus famosos dúos con Elis Regina, en la década del 60, y en 2006 sacó un álbum llamado “Ginga”.