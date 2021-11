Una de las grandes figuras del mundo del fútbol hoy es Erling Haaland. Buscado en cada mercado de pases, el delantero noruego podría romper todos los récords con su traspaso a un equipo más importante de Europa.

En ese sentido, el representante del delantero del Borussia Dortmund aseguró que, a pesar de tener contrato hasta el 2024, si algún club lo quiere tener antes deberá desembolsar una exorbitante suma para quedarse con su pase.

“Haaland tiene una cláusula de liberación. El paquete completo con salario por cinco años y comisiones para el agente probablemente estará en la frontera de los 250 a 300 millones de euros”, aseguró Volker Struth, su agente, en declaraciones con el diario alemán Bild.

Actualmente, el goleador noruego está con una lesión que lo alejará de las canchas hasta el próximo año. Sin embargo, despertó el interés de Real Madrid, Barcelona y el propio PSG. El representante no le cerró las puertas a ninguna institución, pero sí hizo una aclaración.

“Incluso si el Bayern Munich tuviera el dinero, no lo haría. Se desataría el infierno si un jugador en Alemania ganara 50 millones”, expresó Struth, quien advirtió que el aspecto económico no sería lo más importante para el delantero para elegir un club: “Un diez por ciento más o menos no le guiará”.