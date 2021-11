Mohamed Ihattaren, una de las promesas por las que había apostado la Juventus en su último mercado de pases, estaría analizando el retiro a la edad de 19 años. Esto se debe a una depresión que sufre el neerlandés por la muerte de su padre.

// Mira también: Paulo Dybala renovaría contrato con Juventus: cuánto ganará “la Joya” por temporada

Si bien había sido contratado por la Vecchia Signora, fue dado a préstamo a la Sampdoria para que agarre ritmo futbolístico y pueda asentarse en la liga italiana antes de dar el salto en el conjunto de Turín.

Sin embargo, llegó al club genovés con cinco kilos de sobrepeso y aún no pudo debutar en la actual temporada. Uno de los hechos que lo alejan de la consideración fue cuando en octubre se marchó a su país sin previo aviso y más adelante aviso que había sido por problemas personales.

Mohamed Ihattaren disputó 74 partidos con el PSV y convirtió 10 goles (Foto: TyC Sports)

De hecho, arrastra problemas desde su anterior club el PSV. El entrenador del equipo de la Eredivise declaró en una oportunidad: “No se comportó como cabría esperar de un profesional. Poco esfuerzo, poca disciplina de equipo. Por eso tomamos esta decisión (dejarlo fuera de la convocatoria). Fue totalmente inaceptable. No podría darle un lugar. Si trabaja tan duro como Mario Gotze, Ryan Thomas, Mauro Junior, Cody Gakpo o Noni Madueke, aún puede funcionar para él. Si no, es imposible. Depende de él si puede volver a jugar partidos en nuestro futuro”.

// Mira también: La nueva Joya de Paulo Dybala: el espectacular Lamborghini al que se se subió

Ihattaren disputó un total de 74 partidos con el PSV entre la temporada 2018/19 y la 2020/21. Convirtió 10 goles y se consagró campeón de la Supercopa de los Países Bajos.