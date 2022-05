El Olympique de Marsella empató 0 a 0 frente al Feyenoord del argentino Marcos Senesi, como local. El global fue 3 a 2 para el visitante y Jorge Sampaoli se lamentó por no poder acceder a la final de la Conference League.

En un partido durísimo, ninguno de los equipos pudo abrir el marcador. El conjunto francés fue el que más buscó el arco rival. Se encontró con las atajadas del arquero Ofir Marciano y la falta de eficacia. Algo ocurrente a lo largo de la temporada. El Marsella era el candidato a ganar este trofeo.

Jorge Sampaoli durante el partido de su equipo ante el Feyenoord. Foto: @TNTSportsCL

Sampaoli al finalizar el encuentro fue consultado por si había decepción en el equipo, a lo que respondió: “Decepción habría si no hubiéramos dejado todo”. Al DT se lo notó frustrado y agregó: “Hay bronca por no haber ganado un partido que merecimos, hicimos todo lo que pudimos y no pudimos llegar al objetivo que era jugar la final”.

Por último, cuando le preguntaron por la falta de gol del equipo en este partido y a lo largo del año, declaró, “Creo que en las dos competencias europeas, nos faltó contundencia en relación al dominio que tuvimos de los rivales”. Cerró diciendo que ahora tienen que pensar en el domingo y recuperarse rápido para volver a jugar.