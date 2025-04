La declaración de Marcelo Gallardo que hizo enojar a los hinchas de Boca antes del Superclásico

River empató ante Independiente del Valle en Ecuador por la Copa Libertadores y el domingo enfrenta a Boca, en una nueva edición del Superclásico. Marcelo Gallardo, entrenador del Millonario, habló en conferencia de prensa luego del partido y ya se refirió al partido que da vueltas por todo el mundo.

Las declaraciones de Marcelo Gallardo sobre el Superclásico

El Muñeco es un gran entrenador, pero también ha sabido mostrar su lado picante en esta especie de partidos. Ahora, luego del enfrentamiento de Copa, habló con los medios de comunicación y se mostró contento con el punto obtenido en Ecuador: "Vamos a jugar con un vuelo en el medio y pocos días de descanso. Entonces, el resultado final del partido nos dice que el esfuerzo no fue en vano".

Driussi y Galoppo, autores de los goles con los que River le empató a Independiente del Valle por la Copa Libertadores. (AP)

A esa declaración, sumó: “Nuestro rival (Boca) va a estar fresco esperando el partido. Nosotros nos vamos a reponer, y mentalmente nos va a ayudar a recuperarnos bien y rápido”. A raíz de esto, muchos hinchas Millonarios resaltaron que Boca no juega ningún certamen continental en el año y que la declaración podría haber sido una especie de cargada, y otros demostraron su enojo alegando que es una excusa por algo que podría demostrarse el próximo domingo.

Marcelo Gallardo, DT de River Plate

Marcelo Gallardo y el plantel de River

Además, el entrenador destacó la magnitud de sus figuras y resaltó la dificultad que conlleva la conducción de un grupo de esa índole: "“Gestionar un plantel de muchos nombres requiere de que no solamente el equipo estructuralmente se sienta sólido, sino que el futbolista desee jugar y muestre condiciones para hacerlo. Yo debo gestionar todo el tiempo de acuerdo a lo que voy observando, a lo que veo de ellos y me van demostrando, y se van ganando minutos en base a eso. A veces, las cosas no salen como quisiéramos, pero hay que insistir sobre eso, no hay otra. Me comprometo todo el tiempo en intentarlo. Más allá de que a veces pareciera que la cosa no funciona, pero ahí estoy para apoyarlos y ayudarlos, para que sigan intentándolo. Y así ir sumando jugadores para tener y competir porque tenemos muchos partidos. La Copa Libertadores es dura, te hace jugar y viajar. Es linda, hermosa, me encanta, y necesitamos el compromiso total de todo el equipo”.