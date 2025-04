El exabrupto de Marcelo Gallardo tras el triunfo de River frente a Gimnasia y a la espera del Superclásico

Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa. River venció por 3 a 0 a Gimnasia de La Plata en condición de visitante y el equipo del muñeco se reencontró con el triunfo luego de varios partidos.

El técnico de River Plate Marcelo Gallardo al medio tiempo del partido contra Talleres en la Supercopa de Argentina, el 5 de marzo de 2025, en Asunción, Paraguay. (AP Foto/Jorge Saenz)

El técnico de River habló con los periodistas y respondió cada una de las preguntas. En un momento de la conferencia el clima de tensión aumentó y se generó mucha expectativa por conocer la respuesta de Gallardo.

Marcelo Gallardo busca el equipo y funcionamiento en River para enfrentar a Talleres por la SuperCopa Internacional. (@RiverPlate)

Un periodista le consultó sobre las críticas que recibió en las últimas semanas y Marcelo Gallardo fue contundente: “Desde hace muchos años que convivo con eso. He pasado por un montón de lugares. El fútbol me ha dado un montón de cosas y me sigue dando”

Marcelo Gallardo en conferencia de prensa tras la caída de River frente a Estudiantes por 2-0. (Captura de pantalla)

“El fútbol me dio muchas alegrías, mucho más amor que la crítica dañina que genera odio. Eso no lo tomo porque me resbala, por no decir que me chupa un huevo, hablando mal y pronto” finalizó el técnico de River sorprendiendo a todos por su exabrupto.

River le ganó a Gimnasia en La Plata y Marcelo Gallardo fue contundente al hablar sobre las críticas recibidas

El técnico de River habló en conferencia de prensa. Sin tapujos respondió cada una de las preguntas y se sinceró sobre el momento actual del equipo millonario y el proceso que viven en busca de resultados que den mayor tranquilidad.

Tras el empate con Platense en la primera fecha, el River de Marcelo Gallardo buscará la primera victoria en el Torneo Apertura, ante Instituto. (Fotobaires)

Gallardo habló luego del triunfo ante Gimnasia (River)

Marcelo Gallardo fue contundente al responder sobre las críticas mal intencionadas que se realizaron en las últimas semanas. Indicó que no le importan y le resbalan.