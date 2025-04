River sancionó al periodista que habló de una supuesta enfermedad de Gallardo y al panelista que le pidió que se quitara la vida

River está peleando los primeros puestos del Torneo Apertura y todavía no perdió en las dos primeras fechas de la Copa Libertadores, pero sus hinchas exigen mejor nivel futbolístico. Esto se debe al gran plantel que tiene y a la inversión que se hizo durante el mercado de pases. Sin embargo, a la hora de buscar responsables, los fanáticos reparten las culpas: Marcelo Gallardo o los jugadores.

Qué dijeron los periodistas de River que fueron sancionados

En primer lugar, el Tano Santarsiero, reconocido periodista del club, expresó que en River se aprovecharon de Marcelo Gallardo cuando en este momento es una persona “enferma” y los hinchas se enojaron.

VERGÜENZA les debería dar tratar de “persona enferma” a Marcelo Gallardo. @TanoSantarsiero no tiene límites en su pelea personal con los dirigentes de River.



Encima, su lucha es porque no tiene más de una acreditación. Ni una debería tener!! pic.twitter.com/BFIxE9u82p — Cristian Lupardo (@Cristianlupardo) April 10, 2025

Luego, los dichos fueron aún más crueles y el usuario de X, antes Twitter, @ElFeoyelBeto, bajo la máscara de una gallina, dijo cosas repudiables: “Si tiene un problema, que se suicide, que se ahorque hermano”, expresó de manera efusiva. Esto no pasó desapercibido y desde River tomaron la decisión de:

No reconocer más al programa como medio partidario

Rechazar la acreditación a Hernán Santarsiero y José Ramón González por tiempo indefinido

Los suspende como socios y deberán emitir un descargo. También actuará el Departamento de Legales.

❌ REPUDIO TOTAL lo sucedido en el programa "SINTONÍA MONUMENTAL" del Sr. Hernan Santarsiero.



😶 Lamentablemente unas disculpas NO ALCANZA. Espero que la prensa de #River tome las medidas necesarias con el MEDIO DE COMUNICACIÓN...pic.twitter.com/YrxNDcHdcQ — 🎙 Emi Castellano (@caste_emi) April 11, 2025

Además, en su cuenta de X, el presidente Jorge Brito, también repudió la actitud.

Repudio absoluto a los comentarios extrafutbolísticos de Hernán Santarsiero y José Ramón González, ya que en reiteradas ocasiones se han dedicado a difamar, denigrar e inventar sobre nuestro Club, jugadores, cuerpo técnico y sus familiares. Esta no fue la primera vez, pero no… — Jorge Brito (@JorgeBrito) April 11, 2025

Qué le estaría pasando a Marcelo Gallardo

Es indudable todo lo que consiguió el Muñeco como entrenador del club y por eso, sus hinchas estarán agradecidos de por vida. A pesar de eso, muchos no están contentos con la situación del equipo y el entrenador no zafa de las culpas.

En las últimas horas, el periodista Pablo Carrozza dio a conocer que la situación personal del técnico no es buena: “El 99% del periodismo es mamadera de Marcelo Gallardo para no quedar en ridículo en caso de revertir la situación de River. A mí me gusta hablar antes. El DT atraviesa un difícil momento personal, que repercute en lo profesional. Incluso la mayoría de las prácticas las encabeza Matías Biscay”.

Gallardo habló tras el triunfo de River en Perú (River)

Qué dijo Marcelo Gallardo sobre el nivel del equipo

En sus últimas charlas con los medios, destacó el rendimiento del equipo y pidió tiempo porque confía en que seguirán mejorando: “Me iría preocupado si el equipo no hubiese intentado y no hubiese tenido el control del juego y no tuviera situaciones. Viendo el análisis del partido, hubo un equipo que intentó siempre, un rival que se defendió y no pateó al arco. Yo no vi un equipo que jugó mal. Me iría preocupado si no hubiese nada de lo que observé. Hubo control de juego, buenas situaciones del gol con movimiento. Hicimos buenas cosas, pero no convertimos”, explicó en conferencia de prensa luego del empate ante Barcelona de Ecuador.