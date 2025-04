Cómo le va a ir a River y Marcelo Gallardo en los próximos meses, según la inteligencia artificial

River y Marcelo Gallardo entraron en las etapas finales del Torneo Apertura 2025 y la definición de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ante esto, la inteligencia artificial, se animó a pronosticar el futuro del equipo de cara al final del semestre.

Cómo le va a ir a River y Gallardo en lo que queda del semestre, según la IA

ChatGPT fue consultado sobre lo que ve del futuro del Millonario y se animó a dar una fuerte predicción: "Tiene plantel de jerarquía, pero viene flojo en efectividad arriba. Le quedan partidos clave, incluido un Superclásico contra Boca y duelos contra Vélez y otros rivales directos. De llegar a la final, sería un poco más sorpresa, pero no imposible si Gallardo encuentra el equipo justo". Además, destacó la actuación de Franco Mastantuono en los últimos partidos: “El pibe la está rompiendo. Si sigue así, podría ser clave en la creación y desequilibrio”.

Con un gran Mastantuono, River le ganó 2-0 a Ciudad Bolívar y avanzó a los 16avos de final. (Prensa River)

Por otro lado, habló sobre lo que queda de la Copa Libertadores y dejó un pronóstico alentador para el club de Núñez: "River va a clasificar, probablemente, como primero del grupo si gana sus partidos de local".

Marcelo Gallardo, DT de River Plate

El Mundo River, ¿preocupado por algún problema personal de Gallardo?

En los últimos días, el Muñeco fue centro de discusiones en los medios de comunicación porque trascendió que estaría atravesando algunos problemas que le impiden mostrar su mejor versión como entrenador.

El periodista Pablo Carrozza dio a conocer que la situación personal del técnico no es buena: “El 99% del periodismo es mamadera de Marcelo Gallardo para no quedar en ridículo en caso de revertir la situación de River. A mí me gusta hablar antes. El DT atraviesa un difícil momento personal, que repercute en lo profesional. Incluso la mayoría de las prácticas las encabeza Matías Biscay”.