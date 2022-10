La Justicia determinó que el dirigente de Argentino de Merlo no murió a causa de la brutal golpiza que le dieron los familiares de Juliana Gómez

En las últimas horas de este martes, se dio a conocer un video del momento en el que Ricardo López, de 75 años, y jefe de prensa de Argentino de Merlo, fue víctima de una brutal agresión antes de fallecer.

Las causas de su muerte fueron investigadas por la Justicia. Pero la autopsia que se le realizó llegó a la conclusión que López falleció por una asepsia respiratoria y a una posible infección intrahospitalaria.

“El informe de autopsia que llegó a manos del fiscal Vicente Gómez determinó que Ricardo López, el dirigente de Argentino de Merlo fallecido, no murió como consecuencia de los golpes que recibió en el hospital de Baradero por parte de la familia de Juliana, fundamentalmente de su padre”, comentó el periodista de TN, Sergio Farella.

La radio FM Tiempo 103.5 de Baradero compartió el material de las imágenes de la golpiza por redes sociales. Allí se ve cómo los familiares de la fallecida jugadora de fútbol, Juliana Gómez, quien perdió la vida en un accidente automovilístico el 8 de octubre, entraron a la habitación de López y lo empezaron a golpear.

La policía no pudo contener a estos familiares en una primera instancia. Mientras que el hijo de López advirtió que el dirigente fue atacado con un tubo de oxígeno.

“Cuando está en observación, a medianoche, la familia llegó y algunas personas agredieron a mi papá. Le pegaron con un tubo de oxígeno en la cabeza. Después el médico me dio las pertenencias y me dijo ‘tu papá está consciente’. Me reconoció, hablamos, me relató todo esto que les estoy contando”, dijo el hijo del dirigente a TN.

La situación judicial de los familiares de Juliana Gómez que participaron de la golpiza a Ricardo López

“No tenía ninguna enfermedad. Siempre manejó, siempre le gustó la ruta. Algunos familiares quedaron detenidos y por una cuestión humanitaria los liberaron para que pudieran ir al funeral de su hija. Hoy están libres”, había comentado su hijo antes de conocerse los detalles de la autopsia.

Pero tras la Justicia determinar que López no murió por los golpes, tanto padre, madre como el hermano de la jugadora fallecida, quedaron imputados por lesiones.

“El fiscal ahora, a partir del informe de autopsia, mandará a hacer una nueva pericia para determinar el grado de lesiones que le provocaron y ahí determinará si son lesiones graves o leves, a lo que correspondería una imputación menor a la posibilidad de un homicidio”, completó el periodista Farella.