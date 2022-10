Murió el chofer que manejaba el auto que terminó con la vida de una jugadora de Argentino de Merlo: investigan al papá

La estremecedora historia de Juliana Gómez golpeó fuertemente al fútbol argentino en las últimas semanas, después de que la jugadora de Argentino de Merlo falleciera producto de un choque en la ruta nacional 9, cuando volvía de jugar ante Atlético de Rafaela. Ahora, se conoció que el conductor del vehículo, Ricardo López, murió en la noche del lunes e investigan al papá de la jugadora que habría tenido un incidente con el dirigente.

La Justicia cree que fue el papá de la propia futbolista quien ingresó al hospital de Baradero, donde quedó internado López de 75 años, junto con otra persona y tomaron a golpes de puño a la victima. Según confirmó el propio subsecretario de Salud de la Ciudad, “en un momento ingresaron dos personas y lo tomaron a golpes de puño”.

El posteo despidiendo a Ricardo López, el dirigente que falleció este lunes. Foto: Instagram

Ahora, esperan por el informe de la autopsia para saber si los golpes que recibió el dirigente del club tuvieron que ver con la posterior muerte del hombre de 75 años, quien murió en la noche del lunes. “Luego de una tomografía, se constató una lesión cerebral, por lo que fue internado en terapia intensiva y horas más tarde trasladado por su obra social”, explicó el funcionario baraderense.

El accidente que terminó con la vida de Juliana Gómez

La futbolista de Argentino de Merlo regresaba de jugar ante Atlético de Rafaela, cuando en la ruta 9 a la altura del kilómetro 128, el coche que manejaba Ricardo López, volcó. El hecho ocurrió el pasado 8 de octubre, dejando como saldo una fallecida en el acto y otras tres jugadoras heridas.

Juliana Gómez, la jugadora fallecida este fin de semana. Foto: Twitter

Ahora se suma el fallecimiento del conductor, quien se desempeñaba como parte del departamento de prensa que tiene el club, que en la rama masculina milita en la Primera C con la posibilidad de ascender a la B Metropolitana. Mientras que en la rama femenina se encuentra en la quinta posición de la Zona C de la Primera C.

El duro comunicado de las jugadoras de Argentino de Merlo por la falta de apoyo

Las compañeras de Juliana Gómez, entre las que se encuentra Rocío Oliva, emitieron un durísimo comunicado relatando la situación que les tocó vivir a las futbolistas que no son profesionales pese al intento de la AFA de profesionalizar la rama femenina.

El posteo de Rocío Oliva sobre la muerte de Juliana Gómez, la jugadora de Argentino de Merlo. Foto: Instagram

“Con profundo dolor, el sábado 8 de octubre de 2022, despedimos a nuestra compañera. Estamos consternadas por lo sucedido, tenemos otras tres compañeras internadas y en estado de shock”, comienza el texto de las jugadoras que militan en la Primera C. Entonces el texto continúa: “En el entierro estuvimos solas, como siempre, sólo las jugadores. Esto no fue un accidente, esto fue negligencia. Las autoridades de Argentino de Merlo deberían hacerse responsables de la muerte de una jugadora, de apenas 20 años, que iba a representar al club”.

Entonces apuntaron directamente contra la dirigencia del club: “Debían contratar un micro escolar y ella hoy estaría con vida. Pero no, nosotras las jugadoras tuvimos que darle esa triste y desagradable noticia a su madre. Sentimos bronca y vergüenza. La soberbia de los dirigentes de Argentino de Merlo, con Martín Brieva a la cabeza, por no querer contratar una combi, mató a Juliana Gómez. Las condolencias ya no importan”.