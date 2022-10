Juliana Gómez, la futbolista fallecida, había denunciado las malas condiciones de la disciplina

Juliana Gómez era jugadora de Argentino de Merlo, perteneciente a la Primerca C, y este sábado falleció en un accidente de tránsito en la ruta 9, cuando volvía de un partido en Santa Fe en un auto particular. No fue la primera vez que protagonizaba un inconveniente de este tipo y ya lo había denunciado en sus redes.

El vehículo en el que volvía Gómez volcó en el camino de regreso a Buenos Aires, luego de cumplir con el compromiso de la fecha frente a Atlético Rafaela.

El tuit de Juliana que denunciaba la precariedad del fútbol femenino Foto: Twitter

El fútbol femenino nacional cuenta con una sola categoría semiprofesional: la A. Mientras tanto, el resto debe atravesar situaciones que denotan una gran y peligrosa precariedad, que tuvo un resultado trágico este fin de semana. Así, como Argentino de Merlo no facilitó un micro a las jugadoras, debieron viajar en autos particulares.

El pasado 4 de julio, Juliana Gómez dio cuenta de las deficientes condiciones en las que muchas veces debían llegar a los partidos. En esa ocasión, escribió en su cuenta de Twitter: “Fuimos a jugar, perdimos, no nos dejaron entrar en calor en la cancha, nos echaron a dos y cuando volvíamos se nos reventaron tres ruedas. Cuatro horas en el medio de la nada, esperando que nos vengan a buscar. Perdemos el día en el laburo”. Contaba Juliana sobre el partido en el que cayeron frente a San Luis FC.

La joven amaba el fútbol, amaba su carrera y lo demostraba en sus redes sociales. En su perfil de Instagram, donde aparecen 11 publicaciones, diez la muestran luciendo la camiseta de Argentino de Merlo.

Al momento del accidente, Gómez viajaba con tres compañeras y un chofer. El accidente ocurrió en el kilómetro 128 de la ruta 9.

Qué dijeron desde Argentino de Merlo y la AFA sobre la muerte de Juliana Gómez

“En el día más triste en la vida del club, debemos informar el fallecimiento de la jugadora Juliana Gómez. No tenemos palabras para expresar el inmenso dolor que nos provoca esta pérdida, acompañamos a su familia y amigos en este terrible momento”, expresaron desde el club mediante un comunicado.

Juliana Gómez, la jugadora fallecida este fin de semana. Foto: Twitter

Por su lado, la Asociación del Fútbol Argentino manifestó: “Con profundo dolor, la AFA y su presidente, Claudio Tapia, hacen llegar sus condolencias a familiares, seres queridos y compañeras de Juliana Gómez, jugadora de Argentino de Merlo quien falleció hoy en un accidente”.