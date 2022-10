Realizaron una Asamblea de Fútbol Femenino frente al Congreso: pidieron mejores condiciones y justicia por Juliana Gómez

Un centenar de futbolistas argentinas se dio cita este martes en la Plaza de los Dos Congresos a fin de pedir justicia por la muerte de la jugadora Juliana Gómez, quien falleció en un accidente de tránsito cuando volvía de un partido en un auto particular. Al mismo tiempo, reclamaron mejoras en las condiciones e igualdad con el trato que recibe la disciplina de varones.

Durante la asamblea, se leyó un petitorio dirigido a la AFA y a los clubes. Las participantes del encuentro fueron jugadoras de diversos equipos y de distintas categorías del fútbol femenino argentino. “Igualdad de condiciones”, “No nos den la espalda” y “Basta de desidia en el fútbol” fueron las principales consignas de la manifestación.

“Pedimos lo básico para ejercer nuestra profesión, que es jugar a la pelota”, señalaron jugadoras de Deportivo Merlo y mencionaron que tanto ellas como otras colegas y entrenadores tienen que acudir a la realización de rifas o bien poner dinero de su bolsillo para viajar, contar con indumentaria y competir.

“El fútbol femenino es una inversión a futuro. Tenemos que luchar por eso. Tienen que proyectar en nosotras, porque esto va a dar frutos. Va a crecer como en otros países, donde eso ya se ve claramente”, enfatizaron.

Uno de los puntos que más resaltaron es que no reciben el mismo trato que sus colegas varones, ni siquiera en las condiciones básicas para llevar adelante la actividad. “Hay mucha diferencia en cuanto a cancha para jugar, ambulancias, policías, equipos de entrenamiento. Todo lo pagamos los papás y las chicas. Lo único que da AFA son los árbitros. Los clubes no apoyan”, afirmó la madre de una jugadora de Almirante Brown.

La mujer aseguró que, en el caso del club de Isidro Casanova, hasta tuvieron que pelear para que las futbolistas no paguen la cuota social. “No tienen ni agua mineral las chicas los días de partido, la llevamos nosotros”, subrayó.

El recuerdo y el pedido de justicia por Juliana Gómez

En la asamblea, compañeras y excompañeras de Juliana Gómez homenajearon a a la futbolista fallecida en un trágico accidente hace diez días. “Sabíamos todo lo que hacía para poder estar ahí. El club nunca nos dio nada. Perdimos una compañera, no hacía falta y no tiene que pasar nunca más”, señalaron. Y agregaron: “Ella se esforzaba un montón por el amor al fútbol que tenía. No la vamos a recuperar, la vamos a extrañar. Les pedimos por favor que no se olviden de ella”.

Juliana Gómez, la jugadora fallecida Foto: Twitter

Gómez era jugadora de Argentino de Merlo, equipo de la Primera C de la rama femenina. El pasado 8 de octubre, volvía junto a otras compañeras en un auto particular después de un partido disputado en Santa Fe, porque el club no les brindó un micro a las jugadoras para su traslado. El auto volcó y la chica perdió la vida.

En un nuevo capítulo que suma más fatalidad a lo sucedido, este miércoles murió Ricardo López, dirigente y jefe de prensa de Argentino de Merlo, quien manejaba el auto que volcó. Se está investigando si la causa de su fallecimiento fueron los golpes que le propinaron familiares de Juliana en el hospital por entender que él había sido el responsable del siniestro.