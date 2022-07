La era Gerardo Martino en la Selección de México está llegando a su fin. Medios del país norteamericano aseguraron que el “Tata” ya les comunicó a los dirigentes de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) la decisión de dar un paso al costado luego del Mundial de Qatar, a jugarse entre noviembre y diciembre de este año.

Gerardo Martino asumió como seleccionador de México a principios de 2019. Foto: Patrick T. Fallon

Las razones serían dos. Primero, estar cerca de su familia (está en México hace casi cuatro años ya), y la segunda tendría que ver con una lesión en su ojo derecho. Hace un tiempo fue operado por un desprendimiento de retina que no le permitió estar presente en todos los partidos de la Selección Mexicana.

Pese a ganar una Copa de Oro en 2019, y clasificar a Qatar en segundo lugar (mismos puntos pero menos diferencia de gol que Canadá), el “Tata” recibió muchas críticas por parte de hinchas y medios mexicanos por malos resultados y pobre rendimiento del equipo. Antes del Mundial, México jugará frente a Irak y Suecia en noviembre. Ambos partidos serían en el estadio del Girona español.

El fixture de México en el Mundial

Al ex DT de la Selección Argentina no le tocó un grupo fácil. Deberá enfrentarse primero a la Polonia de Lewandowski, luego a la selección que hoy dirige Lionel Scaloni, y por último frente a Arabia Saudita. En el grupo C, el “Tata” buscará colocar a México en octavos de final, tarea que no le será sencilla.