Boca se clasificó a la próxima instancia de la Copa Argentina tras vencer por 1 a 0 a Agropecuario. Sin embargo, todo quedó eclipsado por la durísima patada que recibió Exequiel “Changuito” Zeballos que se retiró casi sin poder caminar y todo apunta al peor pronóstico de recuperación.

El delantero xeneize recibió una durísima patada por parte de Milton Leyendeker, defensor del conjunto de Carlos Casares, a los pocos minutos del inicio del encuentro. Si bien el árbitro del encuentro, Maximiliano Ramírez, había sacado la amarilla, rápidamente corrigió y echó al futbolista del equipo de Diego Osella.

Ahora, crece la preocupación en el entorno del futbolista como también en el cuerpo médico xeneize por lo que pueda pasar con el pronóstico. Allegados indicaron que podría tener una lesión grave en la tibia derecha que lo dejaría cerca de seis meses parado, aunque este jueves realizarán más estudios para determinar la lesión.

Qué dijo Milton Leyendeker, el defensor de Agropecuario que lesionó a Exequiel Zeballos

El defensor de Agropecuario, Milton Leyendeker, habló una vez terminado el partido sobre la polémica que dejó a Exequiel Zeballos con una preocupante lesión. Allí se defendió de las acusaciones y remarcó: “Yo juego al límite”.

“Primero que nada, no fue mi intención”, dijo Leyendeker en declaraciones a TyC Sports. “Yo voy firme a la pelota, justo me la puntea y se da que lo engancho a él. Espero que no tenga nada, le pido disculpas públicamente, no fue mi intención pegarle”, reiteró el defensor.

Al término del partido, Milton Leyendeker fue al vestuario de Boca para disculparse en persona con el “Changuito”, pero el jugador ya había sido trasladado a una clínica para someterse a estudios, por lo que habló con Darío Benedetto: “Fui al vestuario, hablé con Pipa, le pedí disculpas. No pude hablar con Zeballos porque ya se lo habían llevado a la clínica”, puntualizó y luego agregó: “Pipa me agradeció por ir a dar la cara y pedir disculpas, me dijo que le iba a decir a Zeballos”.

Los mensajes de los jugadores de Boca para el “Changuito” Zeballos

Uno de los primeros en dejar su mensaje para el delantero Xeneize fue el autor del gol de la victoria, Pol Fernández, quien escribió un pequeño mensaje en su cuenta de Instagram para enviarle fuerzas el jugador xeneize. “Vas a volver más fuerte amigo”, mencionó el volante.

Los mensajes de apoyo a Exequiel Zeballos. Foto: Twitter

Otro de los que envió sus palabras fue Luis Advincula, lateral de Boca, que le dejó algunas palabras para el Changuito. “Volverás más fuerte que nunca mi niño”, escribió el peruano.

Los mensajes de apoyo a Exequiel Zeballos. Foto: Twitter

“Tranquilo Changuito. Todo pasa. Vas a volver con todo”, escribió Darío Pipa Bendetto para enviarle fuerzas a Zeballos que ahora espera por la recuperación.