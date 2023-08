El Kun Agüero anunció su separación con un sorpresivo mensaje: “Estoy más solo que nunca”

La figura de Sergio “Kun” Agüero en las redes crece más y más todos los días, desde su lanzamiento como streamer hasta su inclusión en la Kings League causaron revuelo en el público y últimamente se lo vio envuelto en diferentes polémicas.

Aceptando ya su faceta de “influencer”, el histórico delantero del Manchester City comunica varias situaciones de su vida privada en redes y así mantiene una relación con sus seguidores que suelen consultarle muchas cosas. Y en las últimas horas confirmó un rumor sobre su relación.

El Kun Agüero recibió una alerta por tornado mientras transmitía en vivo. - Captura de video.

La sorpresivo mensaje del Kun para anunciar su separación

Pese a que los rumores ya indicaban que Sergio Agüero se había separado de su novia, Sofía Calzetti, fue el propio Kuni quien lo confirmó de una curiosa manera a través de Twitter.

Ante la respuesta de una seguidora que exclamó “Te me casas”, Agüero no solo le dijo que no se casaría sino que incluso contó que está soltero. “Jeee no, estoy más solo que nunca así que por ahora nada”, lanzó.

“Jeee no, estoy más solo que nunca así que x ahora nada”, escribió el ídolo del Manchester City. Gentileza: Paparazzi.

Lo cierto es que parece que hace rato la pareja no venía bien, ya que el pasado 27 de junio, el Kun había borrado la mayoría de las fotos con Sofía Calzetti de su cuenta de Instagram, y ante la declaración del exdelantero, el público verificó y ya no se siguen en la red social.

La revelación del Kun sobre Messi: “Cada vez que estábamos listos, le decían que todavía no”

Durante una de sus trasmisiones en Twitch, Sergio Agüero reveló un detalle que no se conocía de Lionel Messi y su renovación con Barcelona.

El Kun contó que durante la Copa América en 2019, en la que La Scaloneta se consagró campeón, el astro rosarino se encontraba en negociaciones para estirar su vínculo con el club catalán e incluso estaba tan seguro de que así seria que tenía una camiseta para realizar el anuncio oficial y su amigo debía sacarle la foto.

El Kun Agüero y una revelación sobre Messi Foto: Instagram/kunaguero

“Messi tenía la camiseta del Barça en nuestra habitación. Cada 3 días me decía: ‘creo que ya renovaron el contrato, vas a tener que sacarme una foto con la camiseta para el anuncio oficial’. Y cada vez que estábamos listos, le decían que todavía no”, deslizó el Kun.

Claro está que el hoy capitán de Inter Miami quería continuar su carrera en Barcelona pero al parecer desde el club no veían el mismo futuro que Messi.