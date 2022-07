Boca está que arde. La interna entre los futbolistas y los miembros del Consejo de Fútbol, con Juan Román Riquelme a la cabeza, está más al rojo vivo que nunca. Para colmo, los hinchas se hicieron eco de la situación y dejaron un fuerte pasacalle con un durísimo mensaje para los jugadores: “Están en deuda”.

El mensaje completo apareció colgado cerca del Complejo Pedro Pompilio, exCasa Amarilla, donde el Xeneize se entrenará este viernes pensando en el duelo ante Talleres de Córdoba. Lo cierto es que La Bombonera se espera que sea un caldero, ya que es el primer partido luego de la eliminación de la Copa Libertadores.

El pasacalle que apareció en Boca con críticas a los jugadores. Foto: Web

“Jugadores, el mayor premio que tienen ustedes es vestir la camiseta de Boca”, decía el cartel que poco después de que se conociera su existencia fue retirado del lugar. Y abajo aclaraba: “Están en deuda”, lo que es un fuerte mensaje para el plantel en medio de las informaciones cruzadas por el reclamo de los futbolistas.

La discusión entre los jugadores y el Consejo de Fútbol en Boca

Todo comenzó en la previa del duelo con Corinthinas por los premios que se adeudaban de la Copa de la Liga y el arreglo que habían tenido en la Copa Libertadores. Algo que para los referentes del plantel, Carlos Izquierdoz, Darío Benedetto y Marcos Rojo, no se había arreglado de la manera correcta.

Lo cierto es que, tras una discusión que fue elevando la temperatura, los futbolistas querían acordar un porcentaje en específico, mientras que la respuesta del Consejo fue contundente: “Primero ganen”.

Boca fue eliminado de la Copa Libertadores por penales ante Corinthians

El descargo de Darío Benedetto y la confesión antes del partido con Corinthians

“Escuché tantas cosas, que queríamos cobrar por perder...nunca cobré un premio por perder, tampoco me interesa. Después son reuniones, hay discusiones y es algo normal. Queda todo ahí, es un ida y vuelta normal. Discutimos y no pasa más de ahí. Queda ahí, muere ahí, no puedo entrar más en detalles”.

Luego, el delantero profundizó en el tema y lo que sucedió antes del encuentro con Corinthians. “Amagamos con no concentrar. No sé si era el momento o no, pero se dio de esa manera. No es que quedamos afuera por los premios o por una discusión”, afirmó.