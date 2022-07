Tras lo que fue la salida de la Copa Libertadores a manos de Corinthians y el convulsionado fin de ciclo de Sebastián Battaglia, Juan Román Riquelme y el consejo de fútbol atraviesan horas complicadas en la casa amarilla. Al abrir las puertas del estadio, los empleados del “Xeneize” se encontraron con un mensaje de advertencia escrito en las paredes de la institución para el actual vicepresidente del club de la ribera: “Se acabó el Roman$e”.

El mensaje en cuestión dirigido a Juan Román Riquelme Foto: AF P

El hecho en cuestión

Si bien no se sabe si se trata de un acto de vandalismo por parte de los hinchas o de un ataque político por parte de un partido opositor, si sabemos que el hecho ocurrió en la madrugada y que es una referencia a una de sus frases de campaña tras asumir como vicepresidente del club: “Un románce eterno”

Juan Román Riquelme y la bandera con su frase de campaña Foto: AF P

Quien va a ser el DT interino de Boca hasta que encuentren reemplazo

Los encargados de dirigir a los 11 que se enfrentaran a San Lorenzo este sábado a las 15:30 son Hugo Ibarra y Leandro Gracián, quienes también conforman una dupla técnica para dirigir la reserva del “Xeneize”.

No obstante, no se trataría de un interinato prolongado como lo fue la situación de Battaglia en su momento, sino que, el consejo de fútbol estaría activamente buscando un reemplazante para tomar el mando de Boca Juniors. Entre los apuntados, el nombre que suena con más fuerza es el de Ricardo Gareca, ex DT de Vélez, Palmeiras y principalmente la selección peruana de fútbol.