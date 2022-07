Darío Benedetto tomó la palabra por primera vez desde que Boca quedó afuera de la Copa Libertadores. Producto de la eliminación, el “Xeneize” terminó echando a Sebastián Battaglia y se desató un conflicto interno entre los jugadores y el Consejo de Fútbol, liderado por Juan Román Riquelme.

Darío Benedetto y una noche tremenda para el delantero de Boca, que falló dos penales en el desquite con Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores. (AP)

El jugador se refirió a la arenga previa al duelo con Corinthians. Antes de salir a la cancha, Benedetto había dicho “nos trataron de perdedores, nosotros somos ganadores”. En diálogo con ESPN, declaró: “No estaba enojado, tenía ganas de salir a comerme el mundo, era una fase eliminatoria, por Copa, fue eso, una arenga. No fue un mensaje para nadie y lo aclaré con las personas con las que tenía que aclararlo. Les quise mojar un poquito la oreja a los jugadores”.

Sobre su relación con Juan Román Riquelme y el Consejo, el “Pipa” aclaró que tiene mucho diálogo. Y agregó que “las cosas se las voy a decir a ellos. Nunca me di cuenta de que había una cámara. No fue dirigida a nadie, fue solo para levantar a los jugadores y que salgan a por todo”.

Además, reconoció que el plantel discutió con el Consejo por los premios en el día previo a la vuelta con Corinthians, y reveló que estuvieron a punto de no concentrar. “Escuché tantas cosas, que queríamos cobrar por perder...nunca cobré un premio por perder, tampoco me interesa. Son reuniones, hay discusiones y es algo normal. Queda ahí, muere ahí, no puedo entrar más en detalles”, declaró el goleador de Boca.

Darío Benedetto habló sobre los penales frente al Corinthians. (AP) Foto: AP

Por último, sobre los penales errados contó que “el primer penal me amargó, pero soy delantero y tuve que pensar en la que sigue. En la tanda pedí patear otra vez y cuando lo erré tuve una bronca tremenda. Por eso me dolió mucho quedar afuera”.