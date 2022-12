El curioso regalo de Dibu Martínez a un jugador de Polonia: “No entendía nada”

Tras la victoria de Argentina sobre Polonia en el Mundial de Qatar 2022, las sonrisas eran compartidas por la clasificación a octavos de final. Tanto la Albiceleste por el triunfo 2 a 0 como los europeos por la diferencia de gol, se clasificaron a octavos de final.

Dibu Martínez, arquero del equipo argentino, tuvo un gesto para con Matty Cash, lateral polaco y compañero en el Aston Villa. “Se me acercó y me dijo: ‘Te traje un regalo’. No entendía nada. Me llevó al vestuario y me sorprendió con la camiseta de Messi”, reveló el defensor tras el encuentro.

El jugador de Polonia luego publicó una historia con emojis de carita enamorada con la camiseta de Lionel Messi. Sin dudas, un recuerdo que le quedará para toda la vida.

Ahora ambos tienen en la mira los octavos de final del próximo fin de semana. Argentina enfrentará a Australia el sábado a las 16 en el Estadio Ahmad bin Ali - Rayan y Polonia jugará ante Francia el domingo a las 12 en el Al Thumama.

El divertido intercambio entre Dibu Martínez y el Papu Gómez en Instagram

Dibu Martínez no tuvo mucho trabajo que hacer en la victoria 2 a 0 ante Polonia, ya que los europeos se refugiaron durante casi todo el encuentro y la defensa argentina desactivó cualquier intento por quebrar el cero.

“Hoy tranka no?”, escribió el Papu Gómez en la publicación del arquero por el triunfo. “Tranqui la cosa”, contestó Dibu, aunque horas después lo habría borrado ya que dejó de destacarse ese comentario en la publicación.