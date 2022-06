Dalma Maradona, la hija mayor del Diez, hizo un posteo por el Día del Padre. Subió a sus redes sociales una icónica foto acompañada de unas hermosas palabras.

El Diego ya falleció hace casi dos años. Sin embargo, cada día se lo recuerda por algún motivo. Siempre hay una excusa que hace que la gente lo nombre y lo tenga presente. Como no podía ser de otro manera, en un día tan especial como este, la actriz se acordó de él. Usó su cuenta de Instagram para realizar una publicación en conmemoración de su papá. Aprovechó y contó una breve anécdota sobre una de las imágenes más famosas de ella junto a El Pelusa.

Dalma Maradona y su emotivo mensaje en Instagram. Foto: Instagram

Subió una captura de la foto original en la que ella, con dos años de edad, le está poniendo flores a Diego en las medias. La situación se dio previo a un entrenamiento del ex futbolista en el Nápoli. “Hace poco encontré la foto original un día me peleé con mi papá y le dije a mi mamá que la tire a la mierd* porque estaba enojada. Al tiempo la empecé a buscar por mi casa y no la encontraba. Llamé a Clau y me dijo ‘tranquila, obvio que no la tire, está en algún lugar de tu casa’ y apareció hace poco”, se lee en la publicación.

“Para mi esta foto nos describe muy bien! Cada uno en su rol! Nada que entender, nada que explicarle a nadie! Fuiste, sos y vas a ser siempre uno de los grandes amores de mi vida y no por nada sino por una vida entera compartida! Por haberme dado momentos que vuelven todo el tiempo a mi cabeza y no paro de extrañarte!”, comentó Dalma. Por último, cerró el posteo diciendo: “Tu saldo como papá siempre va a ser positivo! Feliz día loco de atar! Te amo para siempre”.