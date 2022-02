En medio de la escalada del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, comenzaron a llegar los repudios internacionales a la invasión de las Fuerzas Armadas del Kremlin a Kiev y diferentes ciudades.

En ese marco, referentes del deporte ucraniano se expresaron en las redes sociales pidiendo que se detenga el conflicto y expresando su apoyo al gobierno ucraniano. Andriy Schevchenko, Yarmolenko, Elina Svitólina, entre otros, enviaron sus mensajes por redes sociales pidiendo por la paz en su país.

Una de las leyendas más reconocidas de Ucrania como Andrei Shevchenko se sumó a los mensajes. Foto: Captura

Yarmolenko se sumó a los pedidos por Ucrania. Foto: Captura

Elina Svitólina, número 7 del mundo en el ranking WTA, pidió por Ucrania. Foto: Captura

Uno de los mensajes más fuertes llegó por parte de Zinchenko, futbolista del Manchester City, donde publicó una foto de Vladimir Putin en donde descargó un fuerte mensaje que fue borrado minutos después: “Espero que mueras sufriendo la muerte más dolorosa”.

El polémico mensaje de Zinchenko, futbolista ucraniano del Manchester City, pidiendo una muerte "más dolorsa" para Putin. Foto: Captura

La situación de otros jugadores sudamericanos en Ucrania

En ese país se encuentran actualmente tres argentinos disputando en el fútbol profesional, que hasta ahora, no se han expresado en las redes sociales. Estos son Claudio Paul Spinelli, delantero del Oleksandriya, Fabricio Alvarenga lo hace en Rukh, de Lviv y Francisco Di Franco, del Dnipro.

Sin embargo, la situación se extiende para otros jugadores como el uruguayo Carlos de Pena que señaló que “la situación es grave”. “Solo les pido que recen y todo va a salir bien”, agregó en el mensaje que publicó en las redes sociales.

El mensaje de Carlos de Pena, futbolista uruguayo del Dinamo Kiev, ex Nacional. Foto: Captura

Otra situación similar vive los jugadores brasileños que están en el Shakhtar Donetsk, uno de los equipos con más jugadores de esa nacionalidad actualmente, y el Dinamo Kiev.

“Hola gente, aquí estamos todos reunidos jugadores del Dinamo y Shakhtar con nuestras familias. Las fronteras y el paso aéreo están cerrados. No tenemos cómo salir. Pedimos apoyo y ayuda al gobierno de Brasil”, señaló en un mensaje en video que se grabó desde el hall de un hotel, Marlon.

“Las fronteras están cerradas, los bancos, no hay combustible, no habrá comida, no habrá dinero. Estamos reunidos esperando un plan para salir de Ucrania”, añadió en un audio que envió a otro periodista Arthur Quezada.

Shakhtar Donetsk tiene en sus filas a los jugadores brasileños Tobias Vinícius, Dentinho, Maycon, Fernando, Moraes, Marlon, Vitao, Ismaily, Dodo, Marcos Antonio, Alan Patrick, David Neres, Tete y Pedrinho. Dinamo Kiev, por su parte, cuenta con el extremo Vitinho.

Se suspendió la liga ucraniana

Tras la implementación de la ley marcial en Ucrania por parte del gobierno tras el inicio de los ataques de Rusia a Kiev y otras ciudades, la federación ucraniana de fútbol anunció que suspenderán la Liga Premier hasta nuevo aviso.

“Debido a la imposición de la ley marcial en Ucrania, el campeonato ucraniano ha sido suspendido”, reza el comunicado en el sitio web del torneo. Por el momento, Shakhtar Donetsk es el líder del campeonato con 47 puntos.