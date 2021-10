Marcelo Weigandt aceptó ser operado del hombro derecho por la luxación sufrida en la de derrota de Boca ante a Vélez (0-2).

El lateral “xeneize” tomó esa decisión tras la recomendación que le realizaron los médicos del club y una posterior interconsulta que lo convencieron de adoptar esta decisión.

“Quiero agradecer todos los llamados y mensajes que he recibido, y también agradecer al club, sus autoridades, cuerpo técnico y compañeros, y destacar el acompañamiento del departamento médico del club que me dio atención, dedicación y contención, y que me explicaron para que yo pueda interpretar que de seguir jugando con esta lesión se podría empeorar el cuadro y no sería beneficioso para nadie”, anunció Weingandt en Instagram.

(Instagram: @chelo_weigandt)

“En un primer momento, al sentirme bien, me traicionaron las ganas de jugar en el equipo de mis amores y pensé más con el corazón que con la cabeza. Hoy, después de haber hablado con los cuerpos médicos del club que me vio crecer y en los que confió plenamente, voy a someterme a lo que ellos crean necesario, para volver en plenitud lo antes posible a dejar la vida en cada partido”, agregó.

El médico de Boca, Rubén Argemio, le había dicho a ESPN que si Weingandt fuera su “hijo, lo operaría, porque ya vivió esto antes y en cualquier momento se le puede repetir”.

La operación le demandará a Weigandt entre cuatro y seis meses de inactividad. El cuerpo técnico buscará acelerar la recuperación del peruano Luis Advíncula.

Con información de Télam.