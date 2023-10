¿Seguirá su consejo? La China Suárez le dio un ingenioso tip a Coti Romero para sobrellevar a los haters

Coti Romero está muy activa en los medios, y no se cansa de decir que está cumpliendo uno de sus sueños. El jueves estuvo en el programa de Fer Dente y habló sobre la salud mental, cómo atraviesa los comentarios de la gente y compartió un ingenioso consejo que le dio la China Suárez para que no le afecte los mensajes negativos en las redes sociales.

La correntina comentó que está recibiendo atención médica y que la salida de Gran Hermano no fue como lo esperaba, pero que se encontraba mejor de salud. En el programa Noche al Dente, la joven habló sobre el vínculo con otros exparticipantes y cómo se enfrentaron a las críticas de la gente: “Nos entendemos porque la mayoría de los que salimos estamos pasando por una situación medio complicada con las redes y la exposición. Entonces vos decís: ‘Empatizo con esa persona porque me está pasando lo mismo’”.

Y añadió: “La gente se acostumbró mucho a vernos dentro de la casa y a opinar de nosotros, de nuestra vida, sin límites. Cuando nosotros salimos, seguían con esa idea de que podían opinar de todo lo que nosotros hacíamos y es muy triste porque no tenían límites. Por ejemplo, se metían con el cuerpo y no les importaba. No piensan: ‘Le puede afectar o capaz, tiene un problema’”, aseguró la joven a Fer Dente.

El ocurrente consejo que la China Suárez le dio a Coti Romero

La correntina contó que tiene varias herramientas para poder atravesar los comentarios negativos que se encuentra en las redes sociales: “Empecé terapia. Nunca había ido y cuando fui, dije: ‘Qué locura, ¿Cómo no empecé esto antes?’”. Y resaltó que también cuenta con “mis amistades y familia que está siempre”.

“Además de eso, voy a decir algo muy random. Una vez me crucé en una fiesta a la China Suárez y me dijo: ‘Vos tenés que imaginarte que esta persona que te está comentando es un señor peludo en una pelopincho con mucho calor’”, reveló Coti, entre risas.

La correntina confesó que empezó terapia por cuestiones de salud mental. Foto: @cotyrommero

Y la influencer sin pelos en la lengua dijo que le pasa cuando recibe mala onda: “Le conté al psicólogo: ‘Yo veo como un meme a la gente que critica”. Para ser más clara, mencionó a “Laura Bufal, que bastante me hateaba o siempre tiene algo para decir, hay un conejo de una película que la veo con las vibes de ella, entonces me rio. Cada vez que ella me dice algo, me imagino eso y me rio”.

Coti Romero antes de entrar a la casa de Gran Hermano

En un momento de reflexión, Coti comparó como era ella a los 17 años, antes de entrar a Gran Hermano, y en la actualidad, con 21 años: “Lo que no cambié, pero si mejoré, fue el no callarme las cosas. Capaz a mucha gente no le gusta, pero es mi vida y yo siempre trato de ir de frente. Si hay algo que no me gusta, lo digo, si hay que me gusta también. Se me nota en la cara siempre”.

Coti Romero reflexionó cómo cambió desde el paso por Gran Hermano. Foto: @cotyrommero

“Como decía mi familia: ‘No te dejes pisotear por nadie’. Antes era más ingenua, todo esto me fue ayudando a darme cuenta de que hay mucha gente mala, pero también hay mucha gente linda y buena en este mundo”, aseguró.

Por último, resaltó la relación que tiene con la religión: “Siempre conservo mi fe, que me llevó hasta acá. Soy muy creyente de Dios y eso lo tengo presente. Él me va a guiar a la gente que tiene que estar en mi vida, y a la gente que no, puede que este un ratito, pero siempre la va a terminar sacando”.