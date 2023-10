La China Suárez es la personificación del glamour y así lo demuestra en los accesorios infaltables que lleva permanentemente en su cartera.

La actriz, que ahora lanzó su carrera como cantante bajo el sello de Warner Music, se declaró fanática del brillo y eso se nota en su espejo favorito y sus lentes de sol Carolina Herrera que lleva a todos lados.

Vestida de negro y con toques de plumas, La China habló con Infobae y se animó a abrir su cartera para revelar qué lleva dentro.

Estos son los accesorios infalibles que La China Suárez usa para complementar su estilo

Los accesorios infalibles de La China Suárez

Pese a que usó una minibag, la actriz logró meter todas sus cosas favoritas sin que explote el cierre de la cartera. A modo de presentación, Eugenia expresó: “Soy actriz, cantante, mamá de tres hijos y bueno, mi día siempre es un poquito movido. Así que en la cartera tengo todo lo que necesito, no quizás todo lo que me gustaría”.

Lo primero que mostró y que catalogó como fundamental fue su espejito con glitter. A eso le siguió un alcohol sanitizante de manos también en color rosa, con aromatizante, un gel para peinar y fortalecer las cejas del mismo color, su favorito si duda, y un paquete de caramelos y pastillas de golosinas.

“Anteojos de sol. Estos son de Carolina Herrera, de la última colección, cuando fuimos a Río de Janeiro. Los amo porque tienen también brillito acá y en todos lados. Sí o sí tengo que usar anteojos de sol, sino estoy todo el día así”, dijo mientras fruncía el ceño en un intento por “cubrirse” de la luz.

Mamá de Rufina, Magnolia y Amancio, La China Suárez lleva a sus hijos con ella de forma simbólica: eso se demuestra en un llavero de Minnie Mouse que tiene en las llaves del auto y al que la actriz catalogó como un “amuleto de la buena suerte”.

Estos son los accesorios infalibles que La China Suárez usa para complementar su estilo Foto: Lihue Althabe

“Este me lo regaló mi hija más grande, Rufina, en las últimas vacaciones que fuimos a Disney. Se lo compró con su plata, con sus ahorros, y me dijo ‘Mamá, te quería agradecer por este viaje todos juntos’. Así que acá lo tengo conmigo, luchando para que Magnolia no me lo robe porque me lo quiere robar”, contó emocionada.

Por último, Suárez remarcó su gran infaltable: “Los que me conocen saben que no salgo de mi casa sin mi perfume favorito. Lo amo. Es el Good Girl Blush, tengo toda la colección, pero este es mi favorito, el que no me puede faltar. Creo que el mundo necesita más rosa”.

Estos son los accesorios infalibles que La China Suárez usa para complementar su estilo Foto: Lihue Althabe

Consultada finalmente sobre a quiénes llevaría en su cartera, La China no lo dudó ni un segundo: “Definitivamente sería a mis tres hijos, a todos lados conmigo”.