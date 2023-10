La reacción de los famosos ante el atentado a Israel: de Nico Vázquez a Nati Jota y la China Suárez

Desde que el sábado Hamas atacó a Israel con más de 2 mil cohetes. El mundo quedó en alerta ante la noticia de una guerra entre los dos países que hasta el momento lleva cientos de muertes y miles de heridos.

Luego del ataque con cohetes e incursiones que lanzó Hamas a Israel, este respondió con una fuerte ofensiva por aire y dejó una nueva suma de muertos palestinos en Gaza.

Ante la noticia del conflicto bélico que ya lleva más de un día, figuras políticas de todo el mundo salieron a manifestar su indignación y pedido de paz. Al igual que famosos y artistas del mundo.

Los famosos que manifestaron su indignación ante el ataque de Hamás a Israel

También se sumaron figuras del espectáculo nacional, por medio de las redes sociales, manifestaron su postura frente a la guerra entre la Franja de Gaza e Israel.

Gimena Accardi compartió un video sobre la situación que vive Israel, al igual que Stefi Roitman quien también se sumó a la misma publicación en su perfil de Instagram.

Por su parte, Nico Vázquez compartió un video del atentado y agregó un emoji de corazón roto. La China Suárez publicó un video de una familia y escribió con tristeza: “Israel los abrazo. No puedo dejar de ver lo que está pasando y se me rompe el corazón. La violencia nunca es el camino. Nunca”.

Por otro lado, Nati Jota reflexionó junto a un video de una toma de rehén: “Desde ayer que quiero compartir algo de lo que está haciendo Hamas en Israel para sumar a la reflexión o creer que estoy haciendo algo par ayudar. Todo me parece tan horrible o de esas cosas que pensé que ya no sucedían. Me asusta, me entristece. La mayoría de los videos que dan vueltas ni yo mismo los quiero ver”.