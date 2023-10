Mia Khalifa es una de las famosas con mayor influencia en el mundo. Con más de 27 millones de seguidores, cada vez que realiza alguna publicación, rápidamente se vuelve viral por lo que dice o hace.

La exactriz no duda en dejar su opinión ante ciertas situaciones que pasan en el mundo. Mia es de origen libanés y siempre dejó en claro que piensa en cuanto a cuestiones políticas o sociales de su país.

En medio del atentado que realizó el estado de Hamas contra Israel en el día sábado. Se trata de un ataque sorpresivo en el que se dispararon miles de cohetes desde la Franja de Gaza y en el que se infiltraron cientos de hombres armados en el territorio israelí.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, convocó una reunión de emergencia de los responsables de seguridad y publicó un mensaje a la nación desde sus redes sociales. “Ciudadanos de Israel, estamos en guerra. No en una operación, no son rondas de combates, es una guerra”, señaló.

Por otro lado, desde Palestina señalaron: “Decidimos poner fin a todos los crímenes de la ocupación (israelí); su tiempo de arrasar sin rendir cuentas terminó”, declaró el grupo. “Anunciamos la operación Diluvio de Al Aqsa y disparamos, en el primer ataque de 20 minutos, más de 5.000 cohetes”, expresó el brazo armado de Hamás.

La opinión de Mia Khalifa sobre el atentado a Israel

Ante la repercusión de los hechos, la famosa decidió dejar su opinión en X (Twitter): “Si puedes observar la situación en Palestina y no estar del lado de los palestinos, entonces estás en el lado equivocado del apartheid y la historia lo demostrará con el tiempo”.

Atentado a Israel: Mia Khalifa manifestó su opinión y mostró su apoyo a Palestina Foto: captura X/Mia K

Por otro lado, en su perfil de Instagram compartió una publicación de X: “Babe wake up Palestine is getting liberated”. Lo que significa: “Despierta, Palestina se está liberando”.