Jorge Encina y Dahiana Fernández son oriundos de El Sombrero en Corrientes. Viven en una casa junto a sus cinco hijos y desde hace días, experimentan situaciones paranormales, que van desde cortes de luz sorpresivos hasta elementos que se prenden fuego.

En diálogo con el medio local “Radio Sudamericana”, Jorge contó que todo comenzó cuando empezaron a notar que los cables que iban conectados a las conexiones de luz, se desenchufaban solos. “Las llaves de luz de la casa se prendían solas y luego se apagaban al ratito. Aún con la llave general de luz bajada, sin energía en la casa”, relató el hombre.

Y agregó: “También se me prendió fuego solo el asiento de atrás de la camioneta, sin causa aparente. Esto fue hace dos días más o menos. El domingo, por ejemplo, se prendían fuego la ropa, los colchones y demás elementos de manera inexplicable”.

La familia cree que estas situaciones están relacionadas a la presencia de espíritus o demonios en la casa. Sin embargo, contaron que recurrieron a curas y sacerdotes para que bendigan la casa pero eso no cambió nada y siguen ocurriendo este tipo de situaciones.

“Lo más loco que me pasó hasta ahora es que se me prendió fuego de la nada un trapo dentro del freezer. Lo tenía en el hombro, se me cayó dentro del freezer al abrirlo y automáticamente se prendió fuego”, y recordó: “Una vez nos escribieron con detergente la palabra “Afuera” en el patio de la casa. Nunca me había pasado algo así antes”.