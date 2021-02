Creer o reventar. Lo que sucedió en “Informados de todo” (América TV), mientras estaban al aire, sorprendió y dejó sin palabras tanto a los conductores, Sofía Jujuy Jiménez y Horacio Cabak, como a los panelistas. Es que en medio de una charla sobre sucesos paranormales, se cortó la transmisión.

La atención sobraba en el piso. Todos estaban muy concentrados siguiendo cada relato extraño. Incluso eso era lo que se podía evidenciar desde el otro lado de la pantalla. Hasta que de repente un fondo azul y el corte abrupto invadió la televisión.

“Tengo amigas que nos están viendo y nos contaron que la pantalla se puso azul y que salió como una luz. Rarísimo, chicos, estamos shockeados”, señaló Jujuy anonadada.

Por su parte, Cabak explicó: “Estábamos al aire, cada uno estaba contando sus experiencias y, de golpe, pasó algo impensado. Se cortó completamente la electricidad en el estudio en el que estamos nosotros, en la calle Gorriti, y también en el edificio de Fitz Roy”.

“En el resto de la manzana no hubo ningún tipo de problema, las casas no tuvieron ningún inconveniente, pero nosotros estábamos hablando de este tema tan particular y el canal salió del aire”, continuó el conductor sorprendido.

Y concluyó: “Se colgaron todos los sistemas. Hubo que reiniciar todas las computadoras. Son todas independientes. Hubo que reiniciar absolutamente todo. No sabemos qué pasó”.

En un primer momento, creyeron que se trataba de una típica broma de sus compañeros de trabajo. Sin embargo, explicaron que luego de lo ocurrido, se enteraron de que había sido un corte total en el canal A24.

“Yo creo mucho en estas cosas”, comentó la conductora, y agregó convencida: “Yo siento que de verdad están con nosotros (los espíritus), no estamos solos. Claramente fue una señal”.