Violencia en Córdoba: a un año del hecho, el hombre quemado por su expareja reclama Justicia

Hace un año, Marcelo Gilabert protagonizó un violento episodio en Anisacate, cuando Alejandra, hoy su expareja, le tiró una olla con agua hirviendo. Por el hecho, el hombre sufrió quemaduras de primer grado en el 35% de su cuerpo. Todavía espera Justicia.

“En el expediente, el fiscal expresa cosas que no son así. Dice que cuando sufrí la agresión me atendió la ambulancia de San Isidro y no fue así, fue la de Anisacate. Esto es muy importante porque hubo mala praxis de la gente de Anisacate que no me llevaron a un hospital”, sentenció en diálogo con Resumen de la Región.

Con su mujer libre, afirmó que “si hubiese sido al revés, yo estaría preso pero parece que cuando un hombre es la víctima, no es una prioridad”. La imputación hacia ella pasó de lesiones graves a lesiones gravísimas y la causa ya fue elevada a juicio.

Sin embargo, para Marcelo todo quedó pausado. Jamás pudo regresar a su hogar porque la Justicia ordenó que quien viva en el inmueble sea su expareja, la agresora. Mientras, él vive en el depósito donde trabaja.