Un violento episodio ocurrió en Anisacate días atrás, cuando una mujer habría tirado una olla con agua hirviendo a su ex pareja. Por el hecho, el hombre sufrió quemaduras de primer grado en el 35% de su cuerpo. Tras conocerse la situación, la Fiscalía de Alta Gracia imputó a la acusada.

Según publicó el diario Resumen, la Fiscalía la acusó por “Lesiones leves calificadas” y ordenó la investigación del hecho. Referido a la imputación, las autoridades judiciales dijeron: “Está sujeta a evolución dependiendo de las curaciones de la víctima. Es decir que es una imputación provisoria”.

Así mismo, desde la Justicia no hicieron referencia sobre posibles medidas de restricción entre las partes, aunque aclararon que paralelamente a la cuestión penal, intervino el Juzgado de Violencia Familiar y de Género.

El hecho

Marcelo Gilabert, la persona agredida, reveló que el agua hirviendo le cayó en la cabeza y en la espalda, las partes que resultaron más afectadas. Según publicó el medio local AGNoticias, sucedió poco después de las 21 del pasado miércoles, cuando el hombre fue a despedirse de su hija tras decidir separarse de su mujer.

“Fui a devolver las llaves de la casa. Por diferencias, me iba a ir a otro lugar. Sabía que no debía entrar. Pero cuando fui ese día a la noche, ella me invitó a pasar. Al principio, yo me negué. Pero me dijo que había una sillita de mi nena y me pidió que la llevara. Así que entré y, cuando estaba agarrando la silla, vi una sombra y luego sentí el agua hirviendo en mi cuerpo. Alcancé a correr la cara. Lo primero que hice fue salir, subirme a mi auto todo quemado e irme”, detalló Gilabert en diálogo con El Doce.

Tras la acusación, habló la mujer y dijo: “Sabe que hizo mal las cosas y me está calumniando”, expresó. “Como hay mucha inseguridad, me avisaron que estaban sacando cosas de mi casa. Pero era él quien estaba llevándose todo. Tuve que hacer lo que hice para preservar mi integridad, porque no sé de lo que es capaz. No me devolvía la llave de la vivienda, que ya no le correspondía, porque se había ido. Él iba a robar cosas y las tiene que devolver”, denunció.