Un verdadero episodio “de película” se vivió en el acto de colación del Cenma 96 de Villa María, cuando una egresada recibió una sorpresiva propuesta de matrimonio por parte de su pareja. Valeria Calderón, de 35 años, acababa de recibir su diploma cuando vio a César Estigarribia, de 45 años, aproximarse al escenario, tomar el micrófono e invitarla a subir.

“En un momento, César sube al escenario y ante todos dice que la vida, a partir de ese momento, iba a cambiar para todos, pero especialmente para una persona, y es ahí cuando me nombra y subo al escenario”, contó la mujer. “Sinceramente, no me lo imaginaba. Cuando lo vi subir, me pregunté ¿con qué se vendrá?”, aseguró en diálogo con Puntal Villa María.

Cuando Valeria se acercó, César se arrodilló y le propuso casamiento frente a una multitud en el auditorio del campus de la Universidad Nacional (UNVM). Pese a la gran sorpresa, la mujer no dudó en decir que sí y aceptó la invitación de su concubino.

“Me dio mucha emoción. La gente empezó a aplaudir y a gritar. Siempre hablamos de casarnos, pero nunca hubo una propuesta. No me esperaba que llegue delante de tanta gente y con el auditorio de la universidad lleno”, recordó Valeria.

En cuanto a su relación, explicó que llevan tres años de novios. “Tenemos una familia ensamblada. Él tiene sus hijos y yo los míos. Justamente hace poco hablamos de proyectar un hijo juntos. Seguro se dará más adelante”, sostuvo.