El show de Nicki Nicole en Córdoba no pasó desapercibido, como en ninguno de los lugares donde se presentó la joven artista rosarina. En los últimos días se hicieron virales las reacciones de ellas en pleno show de su Rosario natal, pero ahora los protagonistas fueron unos cordobeses que “se juraron amor eterno” y que hasta emocionaron a la propia Nicki.

Se trata de Marcos Pesci y Milagros Marasini, dos jóvenes cordobeses de 23 años que protagonizaron una romántica historia en el show de este domingo en el Quality: él le propuso casamiento a ella mientras sonaba el tema “Dame”. Nicki Nicole compartió la historia en su Instagram y escribió: “Dijo que sí en mi show”.

Los “tortolitos” de barrio Parque Capital sur hablaron con Vía Córdoba y contaron cómo se gestó ese momento y cómo lo vivieron. Les adelantamos que hubo piel de gallina, sorpresa y mucha emoción.

Hasta la propia Nicki Nicole se emocionó con la historia y la compartió.

“Estamos hace mas de 7 años en pareja. Las entradas las compramos la semana pasada, y no fue originalmente el plan proponerle casamiento ahí, sino que era algo que ya tenia decidido hace tiempo y sentí que era el momento así que se lo propuse”, arranca contando Marcos.

Y detalla sobre el momento exacto: “Estábamos en medio de la canción Dame y, mientras la abrazaba, saqué el anillo y le pregunte la clásica ‘¿te querés casar conmigo?’. Se emocionó muchísimo, me miró, me dijo que sí con la cabeza y se lo puso. Ahí sacó la foto que después subió”.

Marcos y Milagros, los románticos protagonistas de esta historia de amor.

La sorpresa se la llevó la otra protagonista de este momento, que no intuía que esto iba a suceder de la forma que ocurrió. “Ya teníamos hablado de casarnos, pero la verdad no me lo esperé para nada. La estábamos pasando súper bien, el concierto fue increíble, y de repente lo veo buscando según él ‘el buzo’, sigo en la mía, y saca la cajita con el anillo. Fue muy emocionante con la música de fondo, no caía, fue perfecto”, rememora Milagros.

Si bien el amor de estos jóvenes viene con una construcción de siete años, ahora le agregaron un “toque” que los hace pasar de nivel. “Las cosas no cambian mucho, pero realmente me siento mejor y más feliz con ella después de la propuesta y me parece que fue dar un paso adelante e incluso una forma de demostrar el amor que le tengo”, explicó Marcos.

Nicki Nicole compartió la historia de los cordobeses

Increíblemente ninguno de los dos se había dado cuenta que Nicki Nicole había reposteado la historia en su propia cuenta. “A mi me aviso mi pareja de que compartió la historia Nicki, pero no le escribí nada, pero voy a aprovechar para decirle algunas palabras”, aseguró Marcos. Mientras que Milagros comentó: “Subí la historia, al ratito, y le escribí a Nicki, que me comprometí en su show. Lamentablemente no hablé con ella, porque vi que reposteo mi historia hoy a la mañana, entonces ya pasado tanto tiempo debe estar llena me mensajes. Pero me encantó, asumo que también debe ser lindo para ella que pasen estas cosas con su música”.

“Dame lo que sientas esta noche”, dice el estribillo de “Dame” y Marcos aprovechó el momento indicado para darle al amor de su vida, la sorpresa más grande.