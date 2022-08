Video: el resumen de cómo Belgrano derrotó a Instituto

Belgrano se quedó con el clásico ante Instituto por 1 a 0 con gol de Alejandro Rébola. Salió de la racha negativa, se afianzó como puntero de la Primera Nacional, alcanzando los 60 puntos y a ocho de la Gloria. Y más candidato que nunca al primer ascenso.

Ahora el Pirata recuperará el partido con Quilmes, suspendido en la fecha 25, este miércoles a las 21.30. Después visitará a Agropecuario el sábado 27 a las 18.10, posiblemente con público neutral. Y después, Copa Argentina ante Godoy Cruz el miércoles 31 de agosto a las 16, por la clasificación a cuartos de final.

Por el lado de Instituto, volverá a jugar el viernes, a las 20.10 con Villa Dálmine en Alta Córdoba por la fecha 31. Y este sábado deberá estar atento a lo que ocurra con All Boys y San Martín de Tucumán a las 20.10 (por TyC Sports), porque si hay un ganador lo desplazarán del segundo puesto.

Posiciones (primeros puestos): Belgrano 60; Instituto 52; San Martín de Tucumán 51; All Boys 49; Gimnasia de Mendoza 48; Estudiantes de Caseros 47; Estudiantes de Río Cuarto 45; Chaco For Ever y Almagro 44.