El uno por uno de Instituto en el clásico ante Belgrano en Alberdi

En la previa, se dudaba de las lesiones de Ezequiel Parnisari, Fernando Alarcón y de Patricio Cucchi. Los tres respondieron bien en los entrenamientos previos y fueron titulares en Instituto para jugar el clásico ante Belgrano en el Julio César Villagra.

El técnico Lucas Bovaglio pudo disponer de los jugadores mencionados que estuvieron entre algodones durante la semana. Aquí los puntajes de los jugadores de la Gloria:

JORGE CARRANZA (5): No tuvo mucho trabajo y, en el 1 a 0, no pudo hacer mucho ya que la pelota inicial pega en el travesaño y la arremetida de Rébola no le dio reacción. En el complemento, lo tiraron poco.

GIULIANO CERATO (6): Luchó mucho por su sector con Ibrahim Hesar. Ambos terminaron el primer tiempo amonestados. Aportó poco en ataque. Mejoró en el complemento.

EZEQUIEL PARNISARI (5): De entrada quiso imponer su presencia en defensa y se turnó con Alarcón para marcar a Vegetti. Tuvo algún cabezazo en ofensiva.

Belgrano e Instituto, en un clásico jugado con todo. Acá, Vegetti y Parnisari, uno de los duelos de la noche. (Facundo Luque) Foto: Facundo Luque

FERNANDO ALARCÓN (4): Tuvo un lindo duelo con el 9 del Pirata. Fue amonestado y se salvó de la expulsión por falta al mismo delantero. Se mantuvo en cancha pero nunca pudo controlar a Vegetti.

SEBASTIÁN CORDA (5): No hubo, prácticamente, en el primer tiempo ninguna jugada en la que haya desbordado. En el complemento se mostró más por izquierda.

GABRIEL GRACIANI (5): Muy impreciso en el primer tiempo. No pudo conectar nunca con sus compañeros. No tuvo una buena noche aunque fue protagonista de una jugada que pudo ser el empate y le sacó el arquero del Pirata.

ROBERTO BOCHI (4): Trató de controlar a Zapelli, el más peligroso del rival y le costó su marca. Se fue expulsado por una fuerte infracción a Vegetti.

Bochi maniobra iniciando un ataque de Instituto en el clásico ante Belgrano, por la fecha 30 de la Primera Nacional. (Facundo Luque) Foto: Facundo Luque

LEONARDO MONJE (5): También sufrió al 10 de Belgrano aunque el volante albirrojo trató de ser salida aunque no pudo imponerse con algún pase. Había empezado un buen segundo tiempo jugando por izquierda pero el entrenador decidió reemplazarlo.

FRANCO WATSON (6): Sólo algunos chispazos en el primer tiempo. En la segunda parte tuvo buenas intervenciones y, de sus pies, surgió lo mejor del equipo albirrojo. Corrió mucho, salió exhausto.

GREGORIO RODRÍGUEZ (4): Corrió mucho, chocó bastante con los defensores rivales con los que casi siempre perdió en el primer tiempo. En el complemento no tuvo casi opción de mostrarse, salió reemplazado.

PATRICIO CUCCHI (3): No aportó casi nada en la primera parte. Y jugó 12 minutos más en el complemento en los que no mejoró. Fue reemplazado. Flojo rendimiento.

CLAUDIO POMBO (6): Tuvo un interesante arranque y contó con una chance de empate casi apenas entró que le tapó Losada.

NICOLÁS MAZZOLA (4): Trató de darle el peso ofensivo pero no tuvo chances de convertir.

CATRIEL SÁNCHEZ (5): Contó con una clara posibilidad a los 45 que le sacó Losada y no mucho más.

NICOLÁS WATSON (-): Refrescó un poco el medio de su equipo pero jugó poco.

SANTIAGO RODRÍGUEZ (-): No pudo hacer mucho.