El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de su Ministerio de Salud, tiene como fin vacunar contra el Covid-19 al 100% de la población objetivo en forma escalonada y progresiva, de acuerdo con la disponibilidad gradual y creciente del recurso y a la priorización de riesgo.

Desde la cartera sanitaria destacan la importancia de la vacunación como la principal estrategia de contención de la pandemia. Para ello, es importante que la comunidad acceda a la colocación de cualquiera de las vacunas disponibles en la Provincia, teniendo en cuenta que ninguna de ellas presenta contraindicaciones, excepto en personas con antecedentes de reacciones alérgicas graves.

Cabe resaltar que la inmunización reduce al mínimo el riesgo de infección, pero no lo anula; así como previene el riesgo de complicaciones graves para quien se infecte.

Primera Dosis

La vacunación con primeras dosis está habilitada para todos los rangos etarios de la provincia, sin turno previo y a demanda, en cualquiera de los vacunatorios autorizados. En el caso de los menores de edad, deberán asistir acompañados de sus padres, madres o adultos a cargo, con sus respectivos DNI.

Segunda Dosis

En el caso de los mayores de 18 años, la vacunación de segundas dosis es sin turno previo y a demanda, en cualquiera de los vacunatorios fijos (Centros de Convenciones, Pabellón Argentina, Comedor Universitario u Orfeo) y los vacunatorios de los hospitales provinciales, siempre que se respete el tiempo mínimo estipulado para cada tipo de vacuna.

En este sentido, los intervalos mínimos entre dosis de esquemas homólogos (segunda dosis y la misma vacuna utilizada como primera) dependen de cada vacuna: 21 días para Sputnik V, Pfizer y Sinopharm; 28 días para Moderna y 8 semanas para AstraZeneca.

Para los menores de 18 años, será necesario esperar la notificación que indique día, hora y lugar para completar el esquema. Es importante aclarar que no se debe asistir a los vacunatorios sin turno, quienes no lo acrediten no serán vacunados.

En caso de perder el turno para colocarse la segunda dosis, podrán asistir también de manera espontánea a cualquiera de los centros autorizados.

Tercera Dosis

Actualmente, se coloca una tercera dosis adicional a personas inmunocomprometidas mayores de 3 años con esquema completo de cualquiera de las vacunas habilitadas y a mayores de 50 años con esquema completo de Sinopharm.

En ambos casos, la vacunación es sin inscripción ni turno previo en cualquiera de los vacunatorios habilitados. Las personas inmunocomprometidas deberán presentar la prescripción médica al momento de la vacunación; y en caso de ser menores de edad, deberán asistir acompañados de sus padres, madres o adultos a cargo, con sus respectivos DNI.

De las personas inmunocomprometidas, el rango etario de 3 a 11 años recibirá dosis adicional de Sinopharm; de 12 a 17 años, Pfizer o esquema homólogo; mayores de 18 a 49 años, AstraZeneca o Sputnik según disponibilidad; y mayores de 50 años, AstraZeneca.

Mientras que las personas mayores de 50 años con esquema completo de Sinopharm complementarán su dosis adicional con AstraZeneca.

Dosis de Refuerzo

Esta estrategia de administración de una dosis de vacuna luego de un esquema primario, busca ampliar la protección de toda la población de manera escalonada y progresiva. Actualmente se encuentra habilitada para el personal de salud, educación, integrantes de las fuerzas de seguridad, mayores de 70 años y personas con comorbilidad.

En este caso, las personas deberán esperar un intervalo mínimo de seis meses desde la colocación de la segunda dosis, para recibir esta dosis de refuerzo. La vacuna será AstraZeneca.

Las personas mayores de 70 años serán notificadas con día, hora y lugar de vacunación. Es importante reiterar que no deben asistir a los vacunatorios sin turno, ya que quienes no lo acrediten no serán vacunados.

En el caso del personal de salud, no es necesaria una nueva inscripción, y la aplicación de las dosis se realizará en las mismas instituciones de salud donde se desempeñen. Los profesionales que no estén nucleados en una institución sanitaria, pueden acercarse al Centro de Convenciones sin turno previo, y deberán presentar matrícula profesional o recibo de sueldo que acredite su condición.

Cabe destacar que este Plan de Vacunación Provincial responde a las indicaciones establecidas por el Ministerio de Salud de Nación, así como también a recomendaciones por parte de la Organización Mundial de la Salud y de organismos internacionales; avalada por el Comité Provincial de Vacunas.

La página web https://vacunacioncovid19.cba.gov.ar permite realizar consultas sobre turnos e inscripciones, hacer seguimiento y obtener información personal requerida para recibir la inoculación.

Casos especiales

Las personas mayores de 18 años habilitadas para recibir la dosis adicional o de refuerzo, que tenga la indicación médica de colocarse una vacuna alternativa a AstraZeneca, deberá presentar un certificado médico con dicha prescripción, para su evaluación por parte del personal sanitario. La misma estará sujeta a la disponibilidad de dosis de cada vacunatorio.

Vacunatorios Covid-19

En un trabajo en conjunto con diferentes municipios e instituciones privadas, la Provincia cuenta con 479 centros fijos y móviles para colocarse la vacuna contra el Covid-19. En la ciudad capital, la oferta abarca los habituales centros fijos, hospitales y CAPS provinciales, institutos privados de salud y los CPC dependientes de la Municipalidad de Córdoba.

En el interior provincial, la estrategia de vacunación avanza sobre los 24 vacunatorios hospitalarios ubicados en los departamentos de cabecera, y puestos móviles y fijos en diferentes centros de salud municipales. Para más información se puede consultar en la página del Ministerio de Salud.

A estos centros, se suman los operativos territoriales en los distintos barrios de la capital cordobesa, junto a la vacunación en diferentes escuelas y Salas Cuna. En este sentido, es necesario chequear el cronograma semanal que se publica cada domingo.

Esta amplia estrategia de abordaje territorial forma parte del proceso de descentralización de la vacunación contra el Covid-19, cuyo fin es brindar una mayor accesibilidad a la inoculación y de esta forma, alcanzar la cobertura objetivo.