Una mujer de 24 años amaneció este jueves con su auto en llamas en barrio Los Álamos de la ciudad de Córdoba. Su expareja, a quien ya denunció en cinco oportunidades por violencia de género pero sigue libre, fue quien produjo el incendio que afectó también a una parte de la cochera de la víctima.

Según informó la joven en diálogo con El Doce, horas antes de este ataque, el hombre ya le había apedreado el vehículo. “Mi mamá se asomó por la ventana de su habitación porque sintió una explosión y lo ve a él saltando la tapia y al auto en llamas”, señaló aterrada.

En cuanto a los ataques anteriores, la mujer señaló que “él está enfermo” y que aunque ya pasaron siete meses de su separación, no la “deja vivir en ninguno de los sentidos”. En esta línea, la víctima contó: “Me voy a lo de una amiga y me hace quilombo en lo de mi amiga, voy al trabajo y me hace quilombo en el trabajo”.

Miedo a otro ataque

La joven aseguró que vive con un miedo constante por su salud, la de sus hijos y de su familia. “Tengo mucho miedo por mi vida, están mis hijos de por medio, y con esto comprobé que no podemos estar en paz ni en mi domicilio”, señaló.

En cuanto a los hijos que tienen en común, narró que el hombre se “lleva los chicos, anda con mis hijos en la calle a las 4 o 5 de la mañana”. “Me dice que va a ser lo peor para mí, que lo voy a ver hasta en su sombra. Me está haciendo la vida imposible”, agregó.

Sobre el botón antipánico y la Policía

Si bien cuenta con un botón antipánico, la mujer aseguró que la respuesta de la Policía es lenta y que no se siente protegida. “La Policía llega a los 40 minutos y él ya les tomó el tiempo. Él ya sabe que yo presiono y tiene 30 o 40 minutos para huir”, sentenció.

Atención

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda: