La página web https://vacunacioncovid19.cba.gov.ar para que los ciudadanos se inscriban en la campaña de vacunación contra el coronavirus incorporó la posibilidad de realizar diversas averiguaciones relacionadas, el seguimiento del turno y la información personal requerida para recibir la inoculación.

//Mirá también: Córdoba ya vacunó a más de un millón de personas contra el coronavirus

Las mejoras están agrupadas en función de las dudas y consultas que surgieron de parte de los ciudadanos en la pandemia. Por esa razón se decidió agregar una sección donde se podrán realizar averiguaciones, agrupadas en distintas opciones. Se cargan los datos de las personas desde el padrón de la campaña o del CIDI.

En plena campaña, Córdoba superó el millón de primeras dosis. Twitter @gobdecordoba

¿Cómo consultar turnos?

Es posible que un turno no haya llegado porque no se ha completado el padrón o todavía no está clasificada su situación: con esta opción se le informará si está correctamente clasificado y si todavía no se lo ha notificado por la falta de disponibilidad de vacunas o si tuvo algún error y se le ha corregido.

//Mirá también: Coronavirus: el Gobierno nacional se reúne con los gobernadores para analizar la campaña de vacunación

Consultar turno para personas con discapacidad: puede que el turno no llegue porque no se ha completado el padrón o porque todavía no está clasificado. Con esta opción se le informará si está bien clasificado y si aún no se lo ha notificado por la falta de disponibilidad de vacunas o si tuvo algún error y, en tal caso, se lo ha corregido.

Consultas sobre inscripción: es posible que la página muestre leyendas como “DNI registrado y en proceso” o da un error al momento de la inscripción o no se ve que efectivamente la inscripción está registrada y la solicitud en lista de espera. En estos casos si el DNI está en proceso, el ciudadano debe adjuntar al menos el DNI frente y dorso con el domicilio actualizado.

¿Qué pasa si no está actualizado el domicilio en Córdoba?

En el caso que no esté actualizado el domicilio en la provincia de Córdoba, además deberá adjuntar un certificado de domicilio emitido ante una unidad policial o impuesto a su nombre. En todos los casos donde figure adjuntar el DNI esta acción es obligatoria. Para estas situaciones se registrarán los datos de la solicitud ara que las personas ya figuren en la lista de espera de manera correcta.

¿Y si mis datos no coinciden con la página o perdí mi turno?

Estos casos son aquellos donde después de ingresar el DNI y presionar el botón validar, los datos que se muestran no coinciden con la persona o directamente aparecen los datos de otra.

Esta opción servirá para aquellos ciudadanos que por algún motivo no pudieron asistir al centro de vacunación el día del turno asignado. Estos casos serán acumulados para generar listas de turnos reprogramados. Va a recibir una respuesta explicando la situación para que el ciudadano sepa cuál es la estrategia del Ministerio para estos casos.

Modificar datos de contacto: simplemente esta opción es para corregir los datos de contacto de los ciudadanos y se tomarán los datos vertidos en el formulario de consulta.

Me vacuné y no me figura la dosis o no me vacuné y figuro vacunado

Si una persona se ha vacunado y no figura con la dosis o no es la dosis correcta en la página, debe contar con el carnet de vacunación. En esta opción debe adjuntar frente y dorso del carnet para que se pueda corregir la dosis aplicada en el sistema. En el caso de que figure vacunado pero en realidad no lo esté, sólo debe adjuntar el DNI y la situación será analizada y corregida.